英迷唔使喊！歐國盃亞軍將來實捧盃

意大利、德國同法國在世盃奪冠之前都曾在歐國盃屈居亞軍。(Getty Images)

英格蘭今屆歐國盃佔盡天時地利人和優勢下屈居亞軍，期待55年嘅冠軍夢再度落空，廣大英迷都好失望，不過唔使喊，歷史數據告訴大家，歐國盃亞軍嘅前景一片光明，因為自2000年以來，歐國盃亞軍球隊之後全部奪冠，當中3隊喺6年內贏世盃！

數番2000年後各支歐國盃亞軍，分別係2000年意大利、2004年葡萄牙、2008年德國、2012年意大利、2016年法國，同埋2021年嘅英格蘭。

先講意大利，佢哋分別喺2000年同2012年歐國盃決賽輸波，結果意大利「男模軍團」於2006年奪得世盃冠軍，失意於歐國盃6年後圓世盃；至於2012年歐國盃亞軍意大利，2018年世盃無緣出席，佢哋亦喺9年後嘅今日捧走歐國盃冠軍。

至於德國，喺2008年歐國盃決賽輸畀西班牙之後，6年後在2014年世盃強勢奪冠；法國仲犀利，2016決賽輸波，就喺2年後嘅2018年世盃封王。

即使係葡萄牙，2004年決賽落敗後未能實現世盃奪冠數據，佢哋亦喺12年後嘅2016年歐國盃神奇奪冠。

英格蘭喺今屆歐國盃已向世人展示，球隊喺國際大賽具備奪冠實力，按照歷史軌迹，2022同2026年兩屆世盃，英格蘭都有計！英格蘭名宿兼評述員連尼加都睇好球隊未來，佢認為英格蘭未來10至15年都具備競爭力。

2000年後歐國盃亞軍全部捧盃

2000年意大利→2006年世盃冠軍

2004年葡萄牙→2016年歐國盃冠軍

2008年德國→2014年世盃冠軍

2012年意大利→2021年歐國盃冠軍

2016年法國→2018年世盃冠軍

2021年英格蘭→？