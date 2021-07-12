45張入場券最強陣容　6大獎牌希望爭勝

V for Victory！距離東京奧運開幕只剩10天，雖然受疫情影響，市民無法親身前往日本，仍可Mark定日子，透過電視轉播支持一眾香港運動員。今屆港隊共取得45張東奧入場券，除了「牛下女車神」李慧詩，「混血飛魚」何詩蓓、「重劍女神」江旻憓、「空手道1姐」劉慕裳等，都是獎牌希望，實力堪稱歷屆最強，就讓我們一起期待眾位健兒，為香港爭取Victory！

■文：許思彤

李慧詩堅持苦練期望突破

香港奧運獎牌希望，「唔准諗即刻答」，十有八九都會想起「牛下女車神」李慧詩（Sarah）。Sarah曾贏得爭先賽和競輪賽「雙彩虹」，創下爭先賽20個月連勝紀錄，正值高峰時疫情殺到。許多人擔心奧運延期1年，Sarah年長1歲，狀態會有所下滑，但她說，年輕人有時間追夢，「老將也有老將的堅持」。

經過14個月堅持訓練，Sarah在5月國家盃收穫1金1銀，又在6月的模擬賽惡鬥男隊員，催谷狀態，期望突破倫奧摘銅的成績，兼彌補里約奧運「炒車」的遺憾，強勢衝擊兩面東奧獎牌。其勁敵有去年世錦賽「三料冠軍」、23歲的德國超新星軒治、在國家盃競輪賽，力壓自己封后的日本好手小林優香、英國的馬真特等。

女子競輪賽 8月4至5日

女子爭先賽 8月6至8日

何詩蓓大熟大勇挑戰列強

除了李慧詩，最有機會贏得奧運獎牌的香港運動員，必然是何詩蓓（Siobhan）。Siobhan坐擁3項奧運A標，在前年世錦賽取得200自第4名，雖然與獎牌緣慳一面，但她的狀態持續攀升，在短短38日的國際游泳聯賽（ISL）9度打破200、100自的亞洲短池紀錄，成為兩個項目史上第2、3快的泳手，其中，200自時間與瑞典金牌泳手史祖絲當僅差0.68秒。

Siobhan將於奧運強勢衝擊200自獎牌，但除了傳統游泳強國，還要面對中國新星楊浚瑄的挑戰，後者今年已兩度刷新亞洲紀錄，被視為金牌競爭者。此外，Siobhan還需兼戰50自、100自及接力項目，對體能考驗頗大。

女子200米自由泳 7月26至28日

女子100米自由泳 7月28日至30日

女子50米自由泳 7月30日至8月1日

石偉雄高難度動作搏到盡

20歲初踏倫奧，24歲錯過里奧，29歲迎接東奧……這是石偉雄的奧運「時間線」，看似平坦，實則曲折。9年間，他贏過兩屆亞運、兩站世界盃冠軍，也捱過肩韌帶撕裂的痛楚，才能繼續跳躍、飛翔，朝着頒獎台進發。

石仔將以「李世光」和「李世光2」出戰奧運，預計是跳馬項目中，唯一使用兩套難度達到最高6.0動作的選手。但難度高，意味着風險高，他曾在世錦賽落地失誤，弄傷頸部。但奧運延期一年，給他時間點「石」成金。從5月公開訓練可見，石仔的速度、體能、協調及穩定性都進步了，教練Sergiy Agafontsev更稱，表現足夠獲得獎牌，比較擔心的，是他已闊別賽場逾年，能否克服臨場壓力，勢成關鍵。

男子資格賽 7月24日

男子跳馬決賽 8月2日

江旻憓秘練新劍招有驚喜

前年榮膺重劍年終1姐的江旻憓（Vivian），將於奧運開幕翌日「打頭陣」，力圖突破里奧16強的成績，為香港奪得第一面獎牌。Vivian近年成績彪炳，曾贏得兩站世界盃冠軍及世錦賽季軍，雖然遭遇右膝十字韌帶撕裂的重創，但疫情期間，她已完全康復，還練了「對手一定未見過」的招數作為「秘密武器」。

由蔡俊彥、張家朗、張小倫及吳諾弘組的的男子花劍隊，以亞洲1哥的身份，奪得團體賽及3張個人賽入場券，同樣不容小覷。其中，年僅23歲的蔡俊彥，雖然是奧運初哥，但世界排名第8，絕對是「潛力股」。他透露體院年初聘請了意大利籍教練Maurizio Zompa，讓他們通過「世界級體能訓練」，進一步提高耐力和爆發力，為爭奪獎牌注入強心針，而男花團體賽則於8月1日舉行。

女子重劍個人賽 7月24日

女子重劍團體賽 7月27日

劉慕裳閉關修行達巔峰

劉慕裳（Grace）參加奧運，是偶然，也是必然。29歲，生涯巔峰期，不遲不早，適逢空手道首次，也可能是唯一一次成為奧運項目，的確需要一點運氣。但從11歲初學個人形，到奪得世錦賽、亞運季軍，以世界前4的身份，鎖定奧運資格，甚至有力衝擊獎牌，還需要無數汗水。

去年初新冠肺炎爆發，當大部分運動員回家避疫，Grace卻留在美國，與泛美錦標賽冠軍Ariel Torres「閉關」修行大半年。成效彰顯在5月葡萄牙超級聯賽，她闊別賽場14個月，一口氣拿下銀牌，還沒來得及慶祝，就再赴杜拜、美國集訓。一切，都是為了登上「一生只有一次」的奧運頒獎台。目前世界排名第4的Grace，預計會與東道主清水希容、西班牙的Sandra Sanchez Jaime及意大利的Viviana Bottaro爭奪這項終極殊榮。

女子空手道個人形 8月5日

黃杜配誓再創佳績

2004年，「乒乓孖寶」李靜及高禮澤為香港奪得歷來第2面奧運獎牌，轉眼來到2021年，混雙組合黃鎮廷及杜凱琹能否再創高峰？「黃杜配」合作8年，曾奪得年終賽及3站世巡賽冠軍，目前世界排名高踞第4，主要對手有中華台北的林昀儒及鄭怡靜（對賽0勝2負）、日本的水谷隼及伊藤美誠（對賽1勝1負）以及中國的許昕拍劉詩雯組合（對賽1勝0負）。

值得一提的是，杜凱琹去年底完成世界盃後，就隨中國隊一起前往成都集訓，更與南韓的田志希、鄭怡靜等組成世界職業聯隊參加中超。混雙往往由男方主導，若阿杜學成歸來，分擔阿廷的進攻壓力，定能提高獎牌機會。

混合雙打 7月24至26日

．香港代表團名單．

劍擊

張小倫、張家朗、吳諾弘、蔡俊彥男子花劍團體

張小倫男子花劍個人

張家朗男子花劍個人

蔡俊彥男子花劍個人

江旻憓、連翊希、佘繕妡、朱嘉望女子重劍團體

江旻憓女子重劍個人

連翊希女子重劍個人

佘繕妡女子重劍個人

單車

李慧詩場地單車女子爭先賽

李海恩場地車車女子爭先賽

李慧詩場地單車女子競輪賽

李海恩場地單車女子競輪賽

梁倩玉、逄瑤、梁寶儀場地單車女子麥迪遜賽（3選2）

梁倩玉、逄瑤、梁寶儀場地單車女子全能賽（3選1）

蔡曉鋒男子公路賽

游泳

何詩蓓女子50米自由泳

何詩蓓女子100米自由泳

何詩蓓女子200米自由泳

歐鎧淳女子100米背泳

何甄陶男子50米自由泳

何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、譚凱琳、何南慧女子4X100自由泳接力

何詩蓓、歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧女子4X200自由泳接力

何詩蓓、歐鎧淳、黃筠陶女子4X100

楊珍美、譚凱琳混合泳接力

方胤 男子馬拉松游泳

乒乓

黃鎮廷、林兆恒、何鈞傑、吳柏男男子團體

杜凱琹、蘇慧音、李皓晴、朱成竹女子團體

黃鎮廷男子單打

林兆恒男子單打

杜凱琹女子單打

蘇慧音女子單打

黃鎮廷、杜凱琹混合雙打

羽毛球

伍家朗男子單打

張雁宜女子單打

鄧俊文、謝影雪混合雙打

帆船

陳晞文滑浪風帆女子RS:X

鄭俊樑滑浪風帆男子RS:X

洛雅怡帆船雷射幅射型

賽艇

洪詠甄女子單人雙槳艇

體操

石偉雄男子跳馬

空手道

劉慕裳 女子個人型

馬術

何誕華 三項賽

三項鐵人

奧斯卡 男子三鐵

高爾夫球

陳芷澄 女子賽事

田徑

程小雅女子20公里競步

陳仲泓男子110米跨欄

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