福仔壁畫遭破壞　長文回應射失12碼悲劇

英格蘭喺歐國盃決賽互射12碼不敵意大利，始終未能打破55年錦標荒，賽後3位射失12碼嘅黑人球員更遭到種族歧視，其中效力曼聯嘅前鋒拉舒福特慘成球迷發洩對象，一幅位於曼徹斯特嘅巨型拉舒福特宣傳壁畫，被人惡意塗鴉破壞，令人擔心呢位23歲英格蘭射手嘅人身安全。

英格蘭頭2輪12碼都射入，拉舒福特負責第3輪主射，佢採取「碎步」助跑，試圖「呃倒」意大利門將基安盧基當拿隆馬，但卻自己射中柱出界，隨後主射嘅查頓辛祖、布卡約沙卡都宴客。

「福仔」被指將球隊大好形勢斷送，賽後唔止喺社交網受到大批球迷攻擊及種族歧視，更有人塗鴉佢嘅大型宣傳壁畫，事後有工作人員用黑色膠紙遮蓋被塗鴉嘅位置。

英格蘭名宿林柏特都指拉舒福特唔應該用呢種「花巧方式」射12碼，「福仔」面臨各方巨大壓力之下，終於喺社交網發文回應射失12碼一事，佢話：「我唔知應該由邊度講起，亦唔知點樣用筆墨形容現時心情，所有人都見到我經歷一個困難嘅球季，我可能喺決賽表現得唔夠信心，但我一直深信自己主射12碼嘅方式冇問題，或者過程中做得唔夠好。我好樂意接受負責主射嘅任務，我覺得就算瞓着都可以射入，冇理由今次唔入，所以一直不斷反問自己，我好希望為球隊作出貢獻，可惜事與願違，令隊友失望、令大家失望，球隊未能一嘗55年來首次捧冠軍嘅滋味，我想作出最真誠嘅道歉，但唔會為黑人身份道歉。」拉舒福特亦話會接受各方批評同意見，自己經一事長一智，會不斷成長同作出改善。

事實上，仍然有唔少球迷支持拉舒福特，去到被塗鴉嘅壁畫，貼上心形圖案，以及貼上寫有安慰及祝福語句嘅字條，為佢打氣，反而令原本黑白色壁畫，增添一份溫情暖意。