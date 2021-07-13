香港「風之隊」率先出發　盡快適應3個場地

距離東京奧運開幕仲有10日，香港「風之隊」周二（13日）率先出發，並且爭取在周四落水，盡快在比賽場地江之島適應，總教練陳敬然坦言現階段首要是做好防疫，以安全環境下爭逐。

兩位滑浪風帆代表陳晞文及鄭俊樑，與兩位教練陳敬然、鄭國輝及物理治療師Stephanie於周二早上已啟程前赴日本，總教練陳敬然表示他們先要到機場進行測試，預計需要4至6小時，再搭車直接入奧運村，而明天則會整理器材及教練船等，爭取在15號周四可讓兩位隊員落水訓練，盡快適應。

講到今次的比賽場地江之島，場賽比較複雜，由於會與帆船項目共用，所以共設三個場地，即有可能每日會在不同的賽場比賽，即使港隊曾經到過這三個賽場視察及訓練，以及有天文台及科大提供有關數據，但畢竟已有一段時間沒有實地「踩場」，因此希望兩位帆手盡快試練，而江之島的風勢偏大，平均15海浬，這對擅於中細風的港隊來說都是一個挑戰。

不過，陳敬然坦言到埗後最重要是確保隊員在安全環境下作賽:「整個備戰都是前所未有的最大挑戰，今次防疫措施，防疫裝備更為重要，安全環境下比賽是最重要，要保障運動員不受感染安全比賽。」

日前，中國滑浪風帆隊已抵日本，但到埗後批評下榻酒店的防疫措施有漏洞，有運動員與遊客混雜隱患，對運動員在公共區域的活動、尤其用餐構成傳播新冠病毒隱患，代表團正與賽會交涉。

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