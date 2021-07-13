美國男籃負澳洲　自1992年首次熱身賽2連敗

美國男籃周二（13日）主場面對澳洲隊，迎來奧運熱身賽第二擊，雖然2大球星列拿特及杜蘭特合共射入39分，但澳洲隊主將米爾斯攻入全場最高22分，最終「夢幻隊」仍以83比91落敗。連同上仗爆冷不敵尼日利亞，美國隊自1992以來首次經歷熱身賽2連敗，爭取奧運4連霸現暗湧。

美國隊今仗陣容稍作調整，格蘭特及格林復任正選，而達頓、艾迪巴約則先列後備。球隊開局表演不俗，頭2節皆領先對手，列拿特半場更貢獻16分，領先46比37。但換邊後美國隊表現下滑，古爾丁（Chris Goulding）臨完第3節的壓哨3分，替澳洲隊反超前69比64。踏入第4節雙方打成均勢，直至最後5分鐘比數仍維持80比80，但澳洲隊主力米爾斯尾段挺身而出，個人連取6分，帶領球隊打出一段11比1的小高潮，最終澳洲隊順利以91比83擊敗美國隊。

列拿特今仗表現回勇，個人獨取全場最高22分，3分球11射6中，而杜蘭特3分球9射4中下亦攻下17分，2大球星合共射入39分。至於澳洲隊方面，米爾斯全場21射9中，取得全場最高22分，恩高斯亦射入17分，而效力NBA 76人小將泰布爾（Matisse Thybulle）後備上陣亦貢獻12分。值得一提內線主力拜恩斯第一節不慎扭傷右腳膝蓋，需要即時離場治理，暫未知傷勢如何。

賽後記者提到美國隊過往經常大勝其他國家，主帥普波域治隨即顯得相當憤怒，並阻止他繼續提問：「當你講到關於過去擊敗其他球隊嘅說話，其實係唔尊重其他球隊。我上次都答過同樣問題， 喺所有比賽中，美國隊同幾個國家嘅實力都非常接近。 」「夢幻隊」周三（13日）早上將會主場硬撼阿根廷。