高普要求簽3大將 有佢哋可重奪英超冠軍

歐國盃結束之後，焦點轉移至夏天轉會市場，英國《鏡報》爆料，指英超勁旅利物浦領隊高普已經向會方提出收購名單，希望簽入拜仁慕尼黑翼鋒京士利高文、李斯特城中場泰利文斯、里爾中場連拿度辛捷士。

利物浦上季四大皆空，高普認為有必要增兵，否則難以同曼城、曼聯、車路士等勁敵競爭。佢之所以睇中京士利高文，主要原因係陣中翼鋒沙迪奧文尼上季表現低迷，鬥心亦大不如前，簽入京士利高文可以提升內部競爭，令文尼唔好以為自己一定有正選，甚至直接取代呢位可能離隊嘅塞內加爾國腳。

現年25歲嘅京士利高文同拜仁只剩下1年合約，呢位法國國腳仲未打算續約，令紅軍有機可乘。

至於高普想簽入泰利文斯、連拿度辛捷士，主要為咗填補韋拿杜姆離隊後嘅位置，24歲嘅比利時國腳泰利文斯近2季喺李斯特城有出色表現，包括上屆英足盃決賽射入世界波，擊敗車路士，加上佢已經適應英超，相信可以迅速融入球隊。

23歲嘅連拿度辛捷士5年前已經有份協助葡萄牙捧歐國盃冠軍，雖然加盟拜仁慕尼黑後，表現欠佳，但2年前轉投里爾後，獲得重生，上季更協助里爾爆冷奪得法甲冠軍。

同埋連拿度辛捷士曾於2017/18年球季被外借去當時仲係英超球隊嘅史雲斯，已經有英超經驗。如果利物浦可以簽齊呢3人，新一季絕有機會重奪英超冠軍。