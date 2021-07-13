【港講J.LEAGUE】J3鹿兒島聯的球衣革命

球衣色彩斑斕、設計時尚、廣告搭配搶眼，向來是J.LEAGUE球衣的特色。由J.LEAGUE初創期單一品牌提供球衣到如今市場百花齊放，J.LEAGUE的球衣革命從沒停下腳步，J.LEAGUE官方與三菱商事旗下菱衣商業、J3球會鹿兒島聯合作，透過一項名為「ANGUA」的企劃，推出由鹿兒島聯自家設計、體現地方特色的球衣，跳出了品牌框架。

J.LEAGUE創立初期，所有球隊的球衣都由同一日本品牌提供，而令人讚賞在於各款球衣都有獨特設計及配色，而隨着J.LEAGUE逐步發展成為J1、J2、J3合共三級聯賽，球隊數目增至57隊，採用的球衣品牌也來自世界各地，包括日本、美國、巴西、德國、丹麥、英國及西班牙，當中包括以羽毛球用品著名的品牌，過往甚至有內衣品牌為球隊生產球衣。

今年2021 J.LEAGUE球季，鹿兒島聯破天荒與J.LEAGUE官方、三菱商事旗下專攻服裝生產與銷售的菱衣商業公司合作，由球會自家團隊KUFC design plus.設計球衣，而企劃名稱「ANGUA」就是取自「A Never Give Up Attitude」每字的字母串連形成，也成為球衣的標記。

負責這項企劃的J.LEAGUE代表黑鳥佳子表示，聯盟與鹿兒島聯都有對球衣有低成本、高質素、自家設計的想法，「ANGUA」企劃由此開始，目標是將具備上述特色的產品提供予球員、球迷，讓他們進一步認識球會文化，J.LEAGUE也因此協助了地區及球會發展。在球會立場，球季受到疫情影響曾一度暫停，經營上的危機令會方意識到增加商品銷售額及訂立策略的逼切性，球衣是商品銷售的重要環節，過往售價高昂，鹿兒島聯就希望透過「ANGUA」企劃生產、售價較相宜的球衣，吸引更多人購買。

球衣售價下調不代表設計就變得馬虎，反之，負責球衣設計的KUFC design plus.團隊，乃由來自鹿兒島的設計師組成，並以當地傳統工藝薩摩切子的菱角切面、漸層濛暈的特色作意念，化成球衣上的圖案，衣領的「PRIDE of KAGOSHIMA」字樣，則是表達對前人的敬意與及對未來的期盼，球衣同時採用了具排汗導濕功能、三層織物結構設計的布料，接觸皮膚的疏水層用上聚酯撥水紗增加布料導汗處理功能，球員穿上球衣會有輕便、靈活的感覺。

一度失傳、35年前成功被復刻的薩摩切子工藝，如今活現於球衣之上，大收旺場。據黑鳥佳子透露，鹿兒島聯今年的球衣開售僅兩星期，銷量即超越去年款式全年總額，成為球會史上銷量最高的球衣款式，球迷在社交媒體給出正面評價，反映「ANGUA」企劃成功，而鹿兒島會方也留意到，主場賽事穿上球衣的球迷比過往增加。

也許，鹿兒島聯社長德重剛的希望「當地人即使逛街、購物都穿上鹿兒島聯球衣」，在不久將來會實現。