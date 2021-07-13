歐國盃官方最佳陣容　神射手C朗冇分！

歐洲足協周二(13日)公布今屆歐國盃最佳陣容，冠軍意大利係當然大戶，共5人入選，不過最令人意外嘅係賽事神射手C朗拿度竟然冇分，中鋒位置人選係比利時嘅盧卡古。

以全勝姿態奪冠嘅意大利共5人入選，計有當選賽事最佳球員嘅門將基安盧基當拿隆馬、中堅邦路斯、左閘史賓亞蘇拿、中場佐真奴費路以及前鋒費達歷高基艾沙，反而隊長基亞連尼落選；英格蘭則有哈利馬古尼、基爾獲加及史達寧3人在陣，人數僅次於意大利。

較為意外係中鋒人選，歐洲足協評審團揀咗盧卡古，亦係陣容中唯一今屆4強以外嘅球員，放棄咗射入5球嘅神射手C朗，以及同樣攻入5球嘅捷克新星柏德列舒希克。

歐國盃最佳陣容(433)：

門將

基安盧基當拿隆馬(意大利)

後衞

基爾獲加(英格蘭) 邦路斯(意大利) 哈利馬古尼(英格蘭) 史賓亞蘇拿(意大利)

中場

賀積查治(丹麥) 佐真奴費路(意大利) 柏迪(西班牙)

前鋒

費達歷高基艾沙(意大利) 盧卡古(比利時) 史達寧(英格蘭)