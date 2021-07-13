東京殘奧會 港運動員24人參戰

東京殘奧香港代表團名單揭盅！東京2020殘疾人奧運會（殘奧會）將在8月24日至9月5日舉行，香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會公布香港代表團名單，曾於雅典殘奧奪得四面金牌的輪椅劍擊名將余翠怡更是第五度為港出征。

奧運是每個運動員夢寐以求的舞台，東殘奧吸引超過160個國家及地區、約4,400名運動員參與22個運動項目，今屆香港代表團有24名運動員分別出戰八個運動項目，包括射箭、田徑、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球、輪椅劍擊及今屆新增設的羽毛球項目，有一半運動員為首次出戰殘奧，另共40名教練、醫療人員、輔助人員、地區殘奧會代表及職員隨隊出發。

香港代表團於上屆里約熱內盧2016殘奧勇奪2金2銀2銅，上屆在男子200米自由泳S14組勇奪金牌的鄧韋樂及硬地滾球混合個人賽BC4組桂冠的梁育榮，今屆皆有入選，而女子輪椅劍擊的余翠怡亦再度入選，將會是第五次披上港隊戰衣。香港代表團自1972年起，共參與12屆殘奧，累積40金、37銀、49銅共126面獎牌，成績斐然。

東京2020殘疾人奧運會香港代表團名單

硬地滾球：何宛淇、劉慧茵、廖詠彤*、楊曉林、梁育榮、謝德樺*、黃君恒

射箭

危家銓*

田徑：任國芬、鄧雨澤*

羽毛球：陳浩源*、朱文佳*

馬術：鍾美娟*、曾靝賜*、謝佩婷

游泳：陳睿琳*、張可盈*、許家俊*、鄧韋樂

乒乓球：吳玫薈、王婷莛*

輪椅劍擊：鍾婉萍、吳舒婷、余翠怡

*代表首次參與殘疾人奧運會

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