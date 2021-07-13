盼為港羽邁新里程　伍家朗目標擊倒巨人

每當我們觀看頒獎禮，得獎者總會感謝身邊人，然而觀眾總會視作「廁所位」，全因覺得是千篇一律的台辭，但伍家朗不這樣認為：「成功並不靠單一的人和事，是所有人和事加起來的力量。」他相信每段道謝感言，都是由心裏出發，我們就讓這位香港羽毛球1哥，預演他的奧運「得獎宣言」。

■圖／文：伍靖華

記者與家朗相約在餐廳訪問，生怕這位被傳媒封為「冷面殺手」的球手一句起、兩句止，假若沒話好說，也能將食物送進口裏，免尷尬場面出現，怎料他劈頭第一句就說：「如果你問些很行的問題，我都會很行地回應你！」他的幽默完全顛覆記者想像，只好將整個訪問的重點改一改，先八卦一下他的日常好了。

幸運飾物增加自信心

東京奧運舉行在即，在最後的備戰關頭，家朗說最近正「上量」，訓練時會有更多一打二的環節，同日更會操體能，「幸好『上量』只是以週期進行，若然全年都在做，好想死呀！」準備執拾行李的「家朗」羅列比賽必備清單：羽毛球拍、球衣、乾糧、皮膚護理……問到有否迷信小習慣，他猛地點頭，原來其球拍袋一定會扣飾物：「起初覺得御守、手繩、鎖匙扣都只是裝飾，然而有次比賽換了個新波袋，結果輸波收場，之後我將掛飾調到新袋，怎料下場真的贏了，而且有點幸運。」他笑指自己不是隊內最迷信的一個，之前曾有隊友在比賽前面壁祈禱，讓他不禁失笑，「可能有用啩。」

疫情讓隊友加深了解

家朗說自己迷信，但要打到世界前8的位置，要有相當實力才可，他心中有一大目標，期望在奧運舞台上達成——擊倒丹麥「巨人」安賽龍：「我與他同齡，由細打到大都未曾贏過，所以每次得知對手是安賽龍後，我便會亂想。」年初泰國公開賽，家朗在正正在決賽不敵安賽龍飲恨奪亞。奧運剛完成抽籤，被編入C組的家朗最快要在4強才有機會與安賽龍遇上，若能在爭牌階段擊敗這位「巨人」，絕對是香港羽毛球界的里程碑，「這一定會成為我人生中一個重要時刻。」

疫情蔓延至今已年半，不少取得奧運資格的運動員都認為東奧延期，他們的心理及狀態等方面要再作調節，家朗反指「延期是好事」：「經歷了3次封館，我和隊友關係好了，封館下一定要留在體院，多了見隊友，彼此間也多了互動及了解。」家朗說現在即使不再封館，一周也會抽幾天留在宿舍，「一齊打邊爐、燒肉，有時聊聊心事，覺得自己青春了許多。」希望能在8月聽到他說着這篇得獎宣言。

感激女友接收負能量

家朗今年公開拍拖6年的女朋友Charlotte，他趁機感激對方做他的「負能量回收站」：「當有不快時，我一定要講出口，不喜歡擺在心裏。」他也試過自己去解決，因不想經常「放負」，但當遇上棘手問題，腦海就會想起女友：「她是我最信任的人，很多時講到一半她都知我想講甚麼，即使常跟她抱怨，她也會聆聽並給我意見。」

至愛廣東歌訴心聲

沒有比賽的日子，「家朗」說差不多一整年留在香港，甚至是生活範圍僅局限在體院內，是他成為全職運動員後少之又少的畫面。因為同房經常不在房間內，家朗便利用聽歌及打機消磨時間，他的個人播放清單全是廣東歌：「我覺得聽歌聽得懂很重要，因為一切共鳴感就是源自明白、理解，所以平日聽最多的就是廣東歌。」這次他嚴選幾首最能代表他不同階段的廣東歌，不知道能否引起其他運動員的共鳴。

當得知體院封館時

《一人之境》—林家謙

當體院第一次封館時，好多隊友都選擇離開，非常冷清，很多時候都只剩自己在房間內打機，連煮食都在房間內，原來都可以「一個人盡興」。

執拾行李出發奧運

《有火》—側田

臨近比賽，而且是出發參加四年一度的奧運會，當然要有團火去應付這個大型比賽，「狂一次，瘋一次，全力追尋」。

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