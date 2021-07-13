中甲　次階段開波！勞烈斯領梅州響頭炮

經歷近1個月休整期，中甲次階段近日戰火重燃，幾位外流港將亦繼續有上陣機會，其中效力梅州客家的前香港U23勞烈斯，周日(11日)就帶領球隊於重開後響頭炮，以5比0大炒北京理工，取得第二階段完美開局。

次階段梅州客家繼續坐擁主場之利，首戰面對下游分子北京理工。第一階段10戰全勤的勞烈斯，是役再次正選出戰，全場未有遇到太大考驗，表現稱職。而實力佔盡上風的梅州，開局就主動出擊，對對手後防連番轟炸，靠郭毅、梁學銘及肖震的入球，上半場以3比0遙遙領前。落後的北京理工，換邊後表現依然未見太大起色，梅州客家則輪到一班外援表演，結果敦比亞及伊高沙托尼各有1球進賬，為主隊鎖定5比0勝局。

剛剛渡過悠長假期的勞烈斯賽後接受訪問時，透露早前曾與老友伊高沙托尼去上海遊玩散心，回歸球隊後，次階段首戰即取得一場大勝，這位25歲中堅直言對結果感到滿意：「返到嚟第一場就贏波，感覺好正；當然喺放完咁長假期之後，係需要時間攞返比賽感覺，但我哋賽前備戰做足工夫，亦喺比賽中交出好表現，相信球隊會繼續進步。」勞烈斯承認今季中甲聯賽嘅賽程安排特別，但強調所有人都需要努力適應。

另外浙江隊就於次階段首戰大熱倒灶，周一(12日)以0比1不敵護級分子北京北體大，「細佬」梁諾恆正選身份勇戰至比賽最後一刻，可惜未能為球隊擺脫輸波命運。至於周二(13日)帶上隊長臂章為江西北大門出戰的羅素，則在面對武漢賽區東道主武漢三鎮一戰自擺烏龍，最終球隊以0比1告負。