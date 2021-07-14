拉舒福特做手術　錯過英超前8輪賽事

曼聯備戰英超新球季收到噩耗，啱啱為英格蘭踢完歐國盃決賽周嘅拉舒福特，已決定為困擾多時嘅膊頭傷患做手術，不過由於主診醫生依家「唔得閒」，可能要拖到今個月底先可以開刀，估計拉舒福特要到10月中至10月底先可以復出，錯過英超頭8輪賽事。

喺歐國盃決賽射失12碼後，拉舒福特正承受極大壓力，據報呢位曼聯前鋒自上年11月開始，出現膊頭肌肉撕裂問題，但係為咗唔影響佢踢歐國盃，「福仔」一直選擇打止痛針頂住。依家賽事完結，拉舒福特周二(13日)再為傷患進行檢查，發現傷勢並冇好轉，所以決定做手術將傷患「斷尾」。

據《BBC》報道，拉舒福特信任嘅主診醫生，目前排期已經爆滿，最快要到今個月底先有空檔，而且手術之後至少要休息6個星期先可以恢復操練，預計佢真正可以落場比賽，將要到10月中至10月底。假設拉舒福特可以10月中復出，佢亦會缺席英超8輪賽事(見表)，對曼聯嚟講係重大打擊。

【曼聯英超頭8輪賽事】

8月14日 主場對列斯聯

8月22日 作客對修咸頓

8月29日 作客對狼隊

9月11日 主場對紐卡素

9月18日 作客對韋斯咸

9月25日 主場對阿士東維拉

10月2日 主場對愛華頓

10月16日 作客對李斯特城