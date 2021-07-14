費達拿退出東京奧運　生涯將留遺憾

網壇傳奇費達拿爭取生涯一嚐奧運金牌難以圓夢，這位瑞士天王周三凌晨透過個人社交平台宣布因傷放棄爭逐8月東京奧運，下月滿40歲的費達拿隨着年齡及傷患影響，已難再闖高峰，職業生涯獨欠奧運冠軍將成遺憾。

由於新冠肺炎疫情的影響，將費達拿的部署全部打亂，疫情期間進行過兩次膝蓋手術的他，曾揚言溫網及東京奧運必是他日程上兩個目標，不過，早前他在其「草地王國」溫網提早出局，已經是一個打擊，而今日他在社交平台忍痛宣布退出奧運的決定:「在草地賽季，不幸地膝蓋再受挫，我要退出東京奧運。我真是非常失望，代表瑞士參加奧運是我生涯一個崇高的光榮。」

目前世界排名第8的費達拿，過去曾4次參加奧運會，當中為瑞士贏過1金1銀，但很多球迷及他個人都極期望可以在男單上贏得一面金牌，畢竟他於2012年男單奪銀，而2008年則拍住華連加贏得男雙金牌。

隨着日本疫情不穩，令今屆奧運有多位星級球星放棄爭逐，在費達拿宣布之前，西班牙天王拿度及美國名將S威廉絲等都已決定缺席。

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