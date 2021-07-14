歐國盃經典場面　7感交集

延遲1年上演嘅2020歐國盃決賽周曲終人散，由破天荒11個城市主辦、到疫情陰霾嘅籠罩，呢屆歐國盃注定係歷史性嘅一屆賽事。除咗意大利最後捧盃嘅熱血畫面，今屆賽事亦留低咗唔少激動人心嘅精彩場面，令球迷睇到「七情」上面，依家立即同大家回顧呢一幕幕驚心動魄、熱血沸騰嘅經典。

藍衫軍「喜」獲Happy Ending

「藍衫軍」意大利經歷3年前無緣世盃決賽周嘅慘痛後，今屆喺文仙尼領導下喜獲重生，相隔53年後再次嘗到歐國盃冠軍滋味，同時為呢屆波折重重嘅歐國盃以及被疫情摧殘嘅足球壇，寫下大團圓嘅喜劇結局。

孭住史賓亞蘇拿繞場慶祝

2020年歐國盃因為疫情問題，破天荒延後1年舉行，決賽周前亦陸續有球員確診，好彩賽事舉行期間無風無浪，就連開放入場觀眾人數亦不斷提升，6萬球迷入場嘅4強同決賽，更加令人再次感受到久違嘅現場吶喊聲同歡呼聲，整個賽事喺病毒陰霾下圓滿結束，而且仲高潮迭起，喜見球壇已逐步重返正軌。

意大利今屆賽事表現突出，拎到冠軍係實至名歸，當MVP基安盧基當拿隆馬救出決定性嘅12碼、老將基亞連尼高舉冠軍獎盃、一眾職球員輪流孭住重傷嘅史賓亞蘇拿繞場慶祝，相信唔少意大利球迷都喜極而泣。

史達寧插水惹「怒」全球

英格蘭首次打入歐國盃決賽，但4強擊敗丹麥，充滿爭議性，雙方踢到加時，史達寧喺對方禁區內跌倒，博到12碼，但有「插水」之嫌，引來各界批評，甚至連愛爾蘭籃球協會行政總裁奧拜恩都睇唔過眼，喺社交網「怒」寫：「Black Dives Matter（黑人插水好重要）」結果引發一場種族歧視風波，呢球12碼牽連極廣。

爆UEFA「保送」陰謀論

當時史達寧扭入禁區，丹麥守將米希利雖然出腳攔截，僅極輕微接觸下，佢誇張倒地，球證直指12碼點，VAR覆核後維持判決，造就哈利卡尼射入致勝球。大量網民直斥英格蘭「打劫」丹麥嘅決賽席位，各大傳媒都指判決賽錯誤，西班牙《阿斯報》寸史達寧將會加入英國奧運「跳水隊」。摩連奴指英格蘭值得贏波，但呢球肯定唔係12碼，德國名宿夏文更加激動話係可恥決定。

愛爾蘭籃球協會行政總裁奧拜恩一時火遮眼，用涉嫌種族歧視字句譏刺史達寧，結果要道歉。事件亦出現陰謀論，指歐洲足協為咗報答英國首相約翰遜促使英超大球會退出歐超聯，所以「保送」英格蘭入決賽。

艾歷臣險死沙場最「恐」怖

歐國盃分組賽B組首場賽事，丹麥喺主場與芬蘭上演「北歐打吡」，但全場焦點卻落喺場上嘅一幕驚「恐」畫面。比賽第42分鐘，丹麥中場核心基斯甸艾歷臣，喺邊線位置準備接應界外球之際，倒地失去知覺，球證同兩邊球員見狀，都即刻揮手示意軍醫入場進行搶救，隊長卡積亞負責安慰艾歷臣女友，一班丹麥隊友亦圍起人牆。場內無論雙方球員、球迷或教練嘅面容上，都露出嚴肅及擔憂不安嘅樣子。

可幸最終被擔架抬離場嘅基斯甸艾歷臣，送到哥本哈根當地醫院接受治理後已甦醒，並成功逃出鬼門關。事件引起足球界對球員潛在隱性疾病嘅關注，而心肺復甦嘅重要性亦再次被提起。

C朗移開可「樂」成地花生

講到歐國盃嘅「樂」，當然係贏波最歡樂，但今屆賽事呢個「樂」有另一種意思，就係「可樂」！

以衞冕身份參賽嘅葡萄牙係今屆嘅擂台躉之一，喺首場分賽對匈牙利嘅賽前記者會發生一段小插曲，隊長C朗拿度喺記者會期間將枱上嘅「可口可樂」移開，然後舉起樽水叫人「多飲水」，其實大家都明白背後原因，就係C朗對於飲食非常嚴格，戒絕可樂及垃圾食物，所以佢先至可以保持咁好狀態。

不過佢呢個舉動卻引起巨大迴響，可口可樂股價應聲下挫並連跌兩日，據報市值蒸發40億美元（約312億港元），認真無辜。此次事件亦有另一球星保羅普巴倣效，佢喺記者會移走枱上嘅啤酒，事件持續發酵，卒之要歐洲足協出手制止，發聲明表示歐洲足協對贊助商有合約責任，禁止球員再移開枱上嘅贊助商產品。

格列沙加飲到做MVP

今次鬧劇帶畀廣大花生友無窮歡樂，當葡萄牙出局，有網友貼圖，訛稱係可樂總部職員一片歡騰嘅場面。蘇格蘭中場約翰麥甘尼亦喺記者會開玩笑問「冇有可樂？」烏克蘭前鋒耶莫蘭高索性舉起可樂同啤酒，笑稱「歡迎搵我代言！」不過最爆笑都係瑞士中場格列沙加，佢喺16強淘汰法國一仗期間當眾狂隊可樂（下圖），賽後仲當選MVP，可以話係可樂最佳代言人。

捷克神鋒「驚」世半場笠射

今屆歐國盃候選金球，捷克喺D組首場分組賽，柏德列舒希克半場笠死蘇格蘭呢個技「驚」四座嘅入波肯定有份。

舒希克呢場梅開二度，42分鐘先用頭槌頂破蘇格蘭大門，但最精彩一刻喺52分鐘出現。當時蘇格蘭球員起腳遠射，省中湯馬士蘇錫克彈走，皮球落到中場線附近，柏德列舒希克見蘇格蘭門將大衞馬素爾失位，就大腳笠射，幫捷克奠定2比0勝局。

官方確認呢個入波距離係49.7碼，成為歐國盃自1980年有統計以嚟最遠士哥，技驚四座。舒希克賽後透露，呢個笠射唔係「符碌」，佢一直都有留意大衞馬素爾嘅企位，上半場已經留意到對方有幾次出現咁嘅情況，所以有機會就起腳施射，個波入得咁靚，抵佢咁招積嘅。

德國出局小粉絲「哀」哭

德國雖然喺歐國盃「死亡F組」成功突圍，可惜於16強淨吞英格蘭兩蛋，被踢出局，同時亦為主帥勒夫執教「日耳曼軍團」15年生涯畫上句號。德國今屆攻守都唔掂，4場都有失波，表現令人失望，「鼻屎佬」勒夫猶豫不決，直至歐國盃開打前先重召老將湯馬士梅拿同曉姆斯，搞到大家磨合時間唔夠，而且楚材晉用，將翼鋒基拿比打中鋒、防中甘美治客串右翼衞、擅打中路嘅夏維斯拉邊等，一連串具爭議嘅決定，加上佢臨場指揮慢吞吞，實在難辭其咎。

遭英格蘭躉網上羞辱

最慘情嘅係，喺「英德戰」中一名臉塗德國國旗嘅小女孩，眼見愛隊輸波即哀痛爆喊（圖），我見猶憐，卻引來大量英格蘭球迷在網上辱罵，對呢位小女孩作出惡毒言語攻擊，認真慘慘豬，幸得英國南威爾斯一名男球迷決定籌款氹番佢。

比利時黃金一代「悲」情落幕

世界排名第1嘅比利時，喺今屆再次倒灶，1比2不敵意大利後，連續兩屆於8強止步。「歐洲紅魔」喺分組賽3戰全勝晉級，16強更1球小勝衞冕冠軍葡萄牙，但主力夏薩特、奇雲迪布尼（圖右）卻因傷退下火線，埋下出局伏線；隨後8強硬撼意大利「夏神」未能趕及復出，就算迪布尼勉強紮住上，但狀態不足亦令盧卡古喺前線孤掌難鳴，最終8強悲情出局。

由2014年世盃開始嶄露頭角，陣中「黃金一代」大多已年過30歲，3大主力中堅華美倫、艾達韋列特及維頓漢的狀態隨年紀漸大不斷下滑，防中韋素甚至後備中堅保耶達亦不再年輕，惟目前仍未有新星成功上位，睇嚟2018年世盃摘季軍嘅「黃金一代」，隨住今屆賽事將悲情走向落幕。