終於贏！美國男籃熱身賽炒阿根廷開胡

美國男籃在東京奧運熱身賽苦吞2連敗後，今日（14日）終於「開胡」，憑著杜蘭特和比爾奧合力攻進34分，以108：80輕取阿根廷，避免再寫尷尬紀錄。

美國男籃自1992年徵召職業球員參加奧運後，歷年熱身賽戰績為54勝2負，但隨著國際勢力崛起，「夢幻隊」已不再夢幻。力爭奧運4連霸的他們，近日接連不敵尼日利亞和澳洲，在熱身賽首次錄得2連敗，直到今場對阿根廷，才一吐烏氣。

在達頓因膝傷缺陣下，美國改派拿芬擔任正選，他表現不俗，貢獻15分5籃板3助攻，更在第四節使出看家本領隔人入樽，提振士氣。「一哥」杜蘭特和比爾奧各以高達6成的命中率，取得17分，其餘2位主力列拿特和艾迪巴約也有雙位數進帳，眾志成城，總算打開勝利之門。

比爾奧賽後提到，球員需要保持警惕：「主教練普波域治經常提醒我們，這裏不是NBA。對手已合作了5年、10年，有豐富經驗和默契，我們卻要在短時間內建立一切，每日都要做得更好。」普波域治則指，球隊昨日鬥澳洲，在下半場失準「反勝為敗」，今日全程保持高水準演出，已有進步。