李慧詩強敵環伺　鍾天使率中國單車隊征奧

中國單車隊近日公布東京奧運名單，名將鍾天使將夥拍鮑珊菊，在團體競速賽力爭衛冕，並在個人爭先賽及競輪賽挑戰香港「牛下女車神」李慧詩（Sarah）。

李慧詩作為奧運金牌大熱，勢被各國車手「重點招呼」。除了去年世錦賽「三料冠軍」、23歲的德國新星軒治；在5月國家盃競輪賽，力壓自己封后的日本好手小林優香等，中國名將鍾天使也是勁敵。

中國單車隊近日公布3男6女的奧運名單，其中，30歲的鍾天使將夥拍24歲的鮑珊菊，再在團體競速賽衝金。後者在去年中國聯賽「大爆發」，4度打破250米及500米計時賽全國紀錄，實力不容小覷。兩人亦會兼戰個人爭先賽及競輪賽，挑戰李慧詩的「女車神」地位。值得一提的是，鍾天使曾與Sarah一起踩進2018年雅加達亞運競輪賽決賽，最終不敵對方及南韓車手李慧貞摘銅，這次勢使出渾身解數，力爭復仇。

東京奧運將於7月23日開幕，場地單車項目會在8月2日至8月8日舉行。5位香港女將，包括短途賽代表李慧詩、李海恩，麥迪遜及全能賽代表梁寶儀、逄瑤和楊倩玉，會在7月27、29日陸續出發，提前熟習比賽場地。

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