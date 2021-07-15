【官宣】當拿隆馬投PSG　3大免簽全面升呢

3日前勇奪歐國盃冠軍兼獲選賽事MVP，意大利門神基安盧基當拿隆馬周四(15日)正式簽約巴黎聖日耳門(PSG)，呢位自由身嘅22歲門將簽約5年，成為PSG今夏第3個免費加盟球星。當拿隆馬目前身價約6,000萬歐元，成為史上最高價值嘅免費轉會，PSG呢勻真係執到寶。

當拿隆馬今夏約滿AC米蘭，歐國盃前已同PSG傾得七七八八，最終佢帶領意大利捧盃，決賽後即飛去巴黎簽約，當拿隆馬表示：「好開心可以成為PSG呢間偉大球會嘅一份子，我覺得自己已經準備好接受新挑戰，喺呢度繼續成長，喺巴黎我想盡可能贏得最多嘅獎盃，同時為球迷帶嚟歡樂。」

據德國權威網站《轉會市場》評估，22歲嘅當拿隆馬目前身價約6,000萬歐元，今次加盟PSG令佢成為史上最高身價嘅免費轉會，打破上個月阿拉巴(5,500萬歐元)加盟皇家馬德里嘅紀錄。PSG今夏積極增兵，之前已經免費簽入西班牙中堅沙治奧拉莫斯同荷蘭中場韋拿杜姆，加上6,000萬歐元簽入右閘阿舒拉夫，戰鬥力全面升呢。