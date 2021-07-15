吳安儀忍痛棄戰　闖英職對奧蘇要Hold住

由於英國疫情仍然嚴重，香港「四眼Cue后」吳安儀決定退出即將開打的英國桌球冠軍聯賽，與火箭奧蘇里雲對戰的機會要再等待，她坦言對此決定失望但理解，盡快平復心情投心練習，作好準備。

今年獲得世界桌球巡迴賽給予外咭出戰男子職業賽的安儀，6月底興奮地公布自己闖英職首個比賽將碰到球壇傳奇奧蘇里雲，一直為比賽備戰並且已準備出發應戰，然而英國疫情仍然不穩，且確診數字再破新高，經過與家人、教練及體院商討後決定棄戰。

安儀在個人社交平台公布退賽消息:「好失望，好唔想放棄今次機會，我仲記得六月尾嘅時候～」她更引述了與爸爸對答的一段話:「『爸爸：「仲去啊？英國嗰邊疫情爆得好勁喎』，我：「機票酒店 book好哂啦～咁難得機會，梗係想開季就過去啦！』」但由於近日英國的疫情又再爆發，為免家人擔心，最終她忍痛放棄參戰。

安儀原本在今季英國首個職業賽的英國冠軍聯賽中，抽籤被編與奧蘇里雲、哉斯及賓士同組競逐。比賽將於本月18日至8月6日進行首階段賽事。

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