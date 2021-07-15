新星閃耀歐國盃舞台　知佢哋咩料啦！

今屆歐國盃充滿驚喜，一批原本寂寂無聞嘅球員，把握機會突然冒起，憑住精彩演出，協助所屬國家隊創出佳績，連帶自己亦人氣急升，成為各大豪門爭奪目標，風頭蓋過唔少已成名球星；睇完今屆賽事之後，各位球迷應該知佢哋咩料啦！

文路爾盧卡迪利意大利定海神針

意大利今屆最令人驚喜球員，一定係中場文路爾盧卡迪利。呢位效力意甲球隊薩斯索羅嘅23歲新星原本只係後備，但趁住隊友馬高華拉堤養傷期間，獲得正選機會，並於分組賽對瑞士個人梅開二度，射術甚至更勝隊友恩莫比尼。

身高1米86嘅文路爾盧卡迪利攻守兼備，除入波之外，中場攔截掃蕩亦係強項，其中16強階段，領隊文仙尼改用馬高華拉堤踢正選，結果被身材高大嘅奧地利球員搶晒中場控制權，令意軍陷入苦戰。直至換入盧卡迪利後，意大利立即扭轉劣勢，為贏波打下基礎。祖雲達斯、阿仙奴等已經爭住向薩斯索羅查詢，希望收購呢位新星。

位置：中場 年齡：23歲

身高：1米86 國籍：意大利

效力球會：薩斯索羅

今屆歐國盃上陣/入球：5場/2球

丹斯加特年輕罰球王

21歲嘅丹斯加特上年先離開丹超進軍意甲，喺森多利亞踢過18場正選，估唔到喺歐國盃竟然大爆發，喺基斯甸艾歷臣缺陣後連續5場都擔正並射入兩球，包括4強攻破英格蘭嘅精彩罰球，盡顯佢嘅射術同腳法。

丹斯加特表示自己一直以基斯甸艾歷臣為模範，喺踢法同創造力上都有「師兄」嘅影子，隨住歐國盃成功上位，據報熱刺、利物浦同多間西甲球會都打佢主意，不過森多利亞已經表明無意出售丹斯加特，除非收到「超癲」報價先會作考慮。

位置：翼鋒 年齡：21歲

身高：1米80 國籍：丹麥

效力球會：森多利亞

今屆歐國盃上陣/入球：5場/2球

魯賓高辛斯德國帶刀侍衞

雖然德國於今屆歐國盃16強止步，但魯賓高辛斯表現非常Sharp醒，呢位效力阿特蘭大嘅左翼衞步大力雄，經常狂爆對方後衞，基本上成條左路都畀佢玩晒。

高辛斯分組賽對住有C朗壓陣嘅葡萄牙，交出兩次助攻兼頭槌建功之餘，3次射門全部中框，仲有6次帶波殺入葡軍禁區，如入無人之境。高辛斯體能堅勁，憑住具侵略性嘅踢法，有效彌補防守上不足，由於佢同阿特蘭大合約下年就到期，唔排除趁機於今夏跳槽大球會。

位置：翼衞 年齡：27歲

身高：1米84 國籍：德國

效力球會：阿特蘭大

今屆歐國盃上陣/入球：4場/1球

柏德列舒希克走出低潮顯身價

柏德列舒希克可以話係今屆歐國盃最驚喜嘅球員，呢位利華古遜嘅25歲球員，今屆歐國盃同C朗一樣射入5球，只因助攻唔及對手而只攞到銀靴獎，當中對蘇格蘭一仗半場笠射入網更加技驚四座！

不過唔好以為舒希克球員生涯順風順水，呢位出身自布拉格斯巴達嘅前鋒，2017年曾有機會由森多利亞轉投祖雲達斯，但被驗出心律不正導致轉會取消！之後去到羅馬發展，兩季只入得8球令人失望。但舒希克並冇放棄，前季被外借到RB萊比錫射入10球，以精彩表現吸引利華以2,650萬歐元收歸旗下。

位置：前鋒 年齡：25歲

身高：1米87 國籍：捷克

效力球會：利華古遜

今屆歐國盃上陣/入球：5場/5球

杜費斯業餘球員大蛻變

荷蘭表現令人失望，不過就打起咗翼衞杜費斯，佢喺分組賽攻入兩個關鍵入球，包括3比2贏烏克蘭嘅奠勝球，以及贏奧地利2比0嘅燕梳球。

杜費斯成條邊路打晒，而且身材高大能衝擅頂，表現令人眼前一亮。杜費斯8年前仲踢緊業餘賽事，今次入選曾引起唔少質疑，但歐國盃後，有網民以「比特幣」嚟形容杜費斯，話佢最初冇人信，到依家備受追捧。

歐國盃結束後，其所屬球會燕豪芬已打定輸數留唔住杜費斯，有指拜仁同愛華頓都想簽佢，有球探估計其身價亦由最初嘅1,600萬歐元，倍增至超過3,000萬歐元！

位置：翼衞 年齡：25歲

身高：1米89 國籍：荷蘭

效力球會：燕豪芬

今屆歐國盃上陣/入球：4場/2球

謝利美杜古比利時體力王

比利時球星如雲，估唔到年僅19歲嘅謝利美杜古可以脫穎而出，成為呢支「歐洲紅魔」最搶眼球員之一。

效力法甲球隊雷恩嘅謝利美杜古司職翼鋒，比利時領隊馬天尼斯徵召佢入伍，原本只係畀佢「見吓大場面」感受大賽氣氛，頭兩場分組賽都冇派呢位小將上陣。直至比利時提早獲得出線權後，謝利美杜古先至有機會披甲對芬蘭，佢憑超卓個人突破能力，以及驚人體力助攻助守，令馬天尼斯對佢刮目相看。

8強對意大利，杜古獲得正選，佢頻頻於左路發難，更加博到12碼，雖然比利時最終出局，但謝利美杜古一戰成名，身價已急升至1億歐元。

位置：翼鋒 年齡：19歲

身高：1米71 國籍：比利時

效力球會：雷恩

今屆歐國盃上陣/入球：2場/0球

科斯貝治破瑞典入球紀錄

瑞典踢法實而不華，原本伊巴謙莫域可以提高收視，但開賽前佢因傷退出，領軍重任落喺科斯貝治身上。其實科斯貝治已經踢過2016歐國盃同2018世盃決賽周，喺今屆終於嚟一次大爆發，佢喺4場賽事攻入4球，超越1992年射手布連（3球）及2004年名將軒歷拿臣（3球），成為瑞典歷來歐國盃入波最多球員。

經過今屆賽事，佢喺隊中地位進一步獲肯定。科斯貝治喺分組賽對斯洛伐克射入12碼、對波蘭梅開二度，16強戰對烏克蘭亦攻入開紀錄1球，可惜戰至加時遭對手淘汰，未能更進一步。

位置：中場 年齡：29歲

身高：1米79 國籍：瑞典

效力球會：RB萊比錫

今屆歐國盃上陣/入球：4場/4球

柏奧托利斯狂牛指揮塔

西班牙今屆歐國盃棄用「皇馬幫」，包括經驗豐富嘅隊長沙治奧拉莫斯，防線不穩問題令人擔心。幸好柏奧托利斯及時冒起，呢位剛季協助維拉利爾勇奪歐霸盃嘅中堅，擁有1米92嘅身高，制空力強爭頂頭槌一流，一啲都唔笨重。柏奧托利斯轉身、回追同上搶速度唔慢，而且無論長短傳都非常準繩，佢喺今屆歐國盃一共傳球439次，當中有416次成功交到隊友腳下，傳球成功率達95%，有咗呢位用波型後衞助陣，確保「狂牛」可從後場開始組織進攻。有指柏奧托利斯嘅違約金為4,340萬鎊，難怪曼聯對佢流晒口水。

位置：後衞 年齡：24歲

身高：1米92 國籍：西班牙

效力球會：維拉利爾

今屆歐國盃上陣/入球：6場/0球

耶梅卓克決心挑戰4大聯賽

烏克蘭殺入歐國盃8強，「雙耶鋒線」居功至偉，其中效力韋斯咸嘅耶莫蘭高早已成名，今屆輪到「師弟」耶梅卓克上位。

25歲嘅耶梅卓克係基輔戴拿模青訓產品，佢喺歐國盃前已經表示有意改投4大聯賽，依家果然證明自己有料到，真特仲將此子標價2,500萬歐元。其中韋斯咸領隊莫耶斯對佢最有興趣，打算將呢條烏克蘭鋒線「移植」到韋斯咸，為球隊打天下。

位置：前鋒 年齡：25

身高：1米91 國籍：烏克蘭

效力球會：真特

今屆歐國盃上陣/入球：5場/2球

多爾貝治丹麥伊巴腳法上乘

今屆丹麥陣中冇任何天王巨星，但一眾球員都踢出悅目整體戰，前鋒多爾貝治係攻擊線特別搶眼一員，呢位23歲前鋒最初只係後備，但去到淘汰賽開始就擔大旗，16強對威爾斯連入兩球，8強對捷克亦有1球進帳，最後以3球成為丹麥今屆歐國盃首席射手。

雖然多爾貝治年紀輕輕，但已經喺歐洲球壇打滾5年，2016年至2019年效力荷甲勁旅阿積士，近兩季就為法甲嘅尼斯出賽，身高1米87嘅佢有唔錯嘅腳下功夫同射術，踢阿積士嗰陣曾獲譽為「新伊巴謙莫域」，經過歐國盃洗禮後有望更上層樓，傳聞前尼斯教練韋拉有意帶佢去水晶宮，新球季或者有望登陸英超。

位置：前鋒 年齡：23歲

身高：1米87 國籍：丹麥

效力球會：尼斯

今屆歐國盃上陣/入球：4場/3球