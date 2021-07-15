中美宣布奧運代表團人數　歷來第2大規模

中國奧委會周二(14日)宣布，將派出777人，包括431名運動員出戰東京奧運，是歷來最大規模的境外參賽代表團。

今屆中國奧運代表團共有777人，包括431名運動員（133名男運動員、298名女運動員），來自全國28個省份，平均年齡為25.4歲，14歲的跳水代表全紅嬋最年輕，52歲的馬術代表李振強最年長。其中，有131名運動員曾參加奧運，佔總數的32.02%，其餘300名運動員都是「奧運初哥」。來自11個項目的24名運動員曾贏得奧運金牌，包括排球的朱婷、單車的鍾天使、乒乓球的馬龍、羽毛球的諶龍等。

另外，美國奧委會宣布，將派出613名運動員參加東京奧運，同樣是境外參賽的「最大團」，僅次於1996年亞特蘭大奧運（648名）。613人中，女運動員有329人，連續3屆超過男運動員數目。至於擁有奧運經驗的，則有193人，其中馬術代表Phillip Dutton自1996年開始征奧，是奧運「7朝元老」。

美國是奧運傳統強國，上屆里約奧運以46金成為大贏家，拋離第2位的英國足足19金。今屆奧運亦有眾多奪標熱門，包括田徑的費力絲、體操的比莉絲、游泳的列迪姬等。

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