布克得分破紀錄 　無阻公鹿總場數追平

周四（15日）NBA總決賽第4場，雖然「少主」布克獨取全場最高42分，但公鹿憑二當家米度列頓轟入個人季後賽新高40分，最終主場上演逆轉再下一城，以109比103險勝太陽，總場數扳成2比2平手。

布克上仗發揮欠佳只射入10分，今仗卻迎來大爆發，前3節合共取得38分，包括第3節個人獨取18分，累積522分更成為NBA史上首征季後賽得分最多的球員，太陽靠「少主」獨力支撐下得以領先公鹿82：76。然而這名得分主力踏入第4節卻犯規纏身，被迫下場休息，埋下被逆轉伏線。

比賽尾段牽起高潮，先有「字母哥」搶截後策動反擊，賀列地上籃時疑似被5犯在身的布克侵犯，但球證未有表示，「字母哥」連隨補籃得手，替公鹿追成94：95。最後1分鐘基斯保羅控球失誤，賀列地搶得皮球後橫傳米度列頓，後者力壓布克上籃得手，替球隊鎖定勝局，最終以109：103險勝太陽6分。米度列頓這節個人獨取14分，加上「字母哥」接連封下艾頓及保羅出手，成為球隊反勝功臣。

兩隊今仗外線手感一般，客隊太陽3分命中率僅30.4%，而主隊公鹿更只得24.1%。然而太陽讓對手搶下17個進攻籃板，加上全場失誤多達17次，最終取下2連敗。數據上公鹿二當家米度列頓全場33射15中轟下40分，至於「字母哥」亦交出26分、14籃板、8助攻的「準大三元」數據，惟賀列地3分球5射全炒下只得13分；太陽方面除「少主」布克全場28射17中獨取42分外，高達亦貢獻15分，相反基斯保羅只交出10分、7助攻，更出現5次失誤。「天王山之戰」第5場將於周日（18日）舉行。

米度列頓今仗攻入全隊最高40分，「字母哥」賽後大讚他的表現：「佢係一個我想同佢繼續打波，以及一齊建立王國嘅兄弟！」而米度列頓亦不忘感謝好拍檔的付出：「佢得分雖然無平時習慣見到咁有主導性，但佢今晚喺其他方面卻成功做到，依樣亦係幫我哋獲勝嘅原因。」

總決賽賽程：

【Game 5】18/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿

【Game 6】21/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 7】23/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿*

*如果有需要