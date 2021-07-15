港超聯　每周匯至少30萬　愉園足主：會找數

繼早前愉園職球員召開記者會交代欠薪事宜後，部分職球員周四（15日）再到勞工處，與球會董事林燦彬及身在廣州的陳志實進行視像會議。會後愉園經理許家銓(Jackal)透露談判有突破，「陳生」承諾將會每星期從內地轉帳30至40萬元來港，意味着3至4個月內將可付清職球員所有欠薪。

「『陳總』（陳志實）承諾今個星期開始，每個星期過30-40萬，大約3至4個月就會清晒啲糧。」經歷逾1小時閉門會議後，球會經理Jackal向傳媒宣布這個消息。球員林毅東早前於記者會指「陳生」需於2周內支付所有薪金，才考慮暫停起訴，惟Jackal透露「陳生」根本做不到，因此才出現這後備方案：「我叫即刻找數佢都話做唔到，所以勞工處中間都有協調，話點都要落咗第一筆錢先。」

對於這個解決方案，Jackal直言「無得我哋滿唔滿意」：「今日嚟始終都係傾啫，咁如果下星期頭都無收到筆錢，咪再同勞工處聯絡囉。」他表示資金會直接轉帳入「愉園俱樂部有限公司」的銀行戶口，到時「出糧」的程序問題則由董事林燦彬負責。

Jackal續指會上「陳生」亦有向職球員公開道歉，解釋因為經濟環境困難導致大家帶來不必要的麻煩，而「陳生」亦有提出其他解決方案，惟一眾職球員最終覺得不可行而否決。「快活谷」自上年起開始拖欠薪金，全隊至少被拖欠550萬港元。