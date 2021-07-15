香港三鐵相隔兩屆再闖奧　21歲奧斯卡最年輕

距離東京奧運開幕尚餘8日，香港三項鐵人代表奧斯卡周四（15日）在體院會見傳媒。雖然奧斯卡父母都是英國人，但他表示：「我在香港出生、成長，一直當這裏是家，非常自豪能代表香港參加最高水平的比賽。」

奧斯卡1999年在香港出生，13歲接觸三鐵，15歲成為港隊成員，續在今年6月扣除日本選手後，以亞洲第1的身份登上東奧列車，是港隊繼2004及2008年後，第3次有運動員角逐奧運三鐵賽事。值得一提的是，21歲的他是該項目最年輕的選手，他坦言頗有壓力：「三鐵選手平均年齡是28、29歲，我是最年輕的，吸引了很多鎂光燈，加上這是港隊相隔13年再參加奧運三鐵，所以頗大壓力。」

他認為，其優勢在於跑步、單車和游泳能力全面，亦有半個「主場之利」：「日本和香港氣候相近，氣溫和水溫很熱，相信我會比其他國家運動員適應得好。」劣勢則是經驗，主教練韋安祖表示，未為奧斯卡設立目標，並視東奧為9月全運、明年亞運及2024年奧運的「熱身」：「現階段奧斯卡最需要的，是多與世界頂尖運動員較量。他主要在亞洲作賽，但亞洲與歐洲水平始終有別。」

近幾屆奧運，三鐵焦點都落在英國Brownlee兄弟對決，哥哥Alistair Brownlee曾贏得倫奧及里奧金牌，弟弟Jonathan Brownlee則奪得一銅一銀。父母都是英國人的奧斯卡表示，從兩人身上獲得不少啟發：「我與英國固然有聯繫，但撇開這點，我最受啟發的，是他們進取的比賽風格，及三項實力都是頂尖。」奧斯卡更透露，他與Jonathan Brownlee的選手號碼僅差2號，有望一起出發。

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