歡呼聲與讚美 出於他的腳下

日本動漫《足球小將》深受歡迎，影響全球幾代人用足球尋夢。適逢今屆奧運喺日本舉行，有指所用嘅足球都同《足球小將》Crossover，個波表面會印埋男主角戴志偉添，甚至德國早前公布男足名單亦採用動畫形式，實行向《足球小將》致敬。正所謂冇夢想連鹹魚都不如，今屆各位小將誓要似足戴志偉一樣咁熱血，向夢想及金牌進發。

新空中霸王艾度科加治

艾度科加治上季被莫斯科中央陸軍外借至賓尼雲圖，雖未能帶領球隊護級成功，但呢位22歲阿根廷中鋒曾經喺意甲對祖雲達斯一箭定江山，表現絕不失禮。身高達1米90嘅艾度科加治頂上功夫了得，2019年11月更取得首頂大國腳「喼帽」。

三笘薰人氣盛最叻入楔搶點

24歲嘅三笘薰自從讀完大學、重投足球事業後人氣急升，近兩季為川崎前鋒聯賽上陣50次，轟入21球，協助川崎前鋒上季破盡紀錄封王。三笘薰入楔搶點嘅觸覺一流，有傳佢已同白禮頓達成協議，但因冇工作證，先外借到比甲升班球隊聖基萊斯聯。

入選最佳陣容柏迪打出名堂

今年初先獲首頂國家隊喼帽嘅柏迪，喺剛過去嘅歐國盃6仗全部正選上陣。年僅18嘅佢經常以美妙盤球殺出重圍，更入選今屆歐國盃最佳陣容，難怪被視為恩尼斯達接班人。

天才型中場盧卡斯杜沙特

今次法國隊要留意「天才中場」盧卡斯杜沙特，佢18歲時已經為里昂出戰法甲，曾於2019/20年球季歐聯入波，協助里昂主場以1比0擊敗祖雲達斯。身高1米85嘅盧卡斯杜沙特上年夏天加盟哈化柏林，奧運正好係機會展露實力。

快得嚟好波加比爾馬天尼利

衞冕嘅巴西雖然缺少尼馬，但陣中都有唔少外流球星壓陣，其中踢阿仙奴嘅加比爾馬天尼利備受期待。呢位20歲前鋒被視為阿仙奴重建嘅核心人物，腳法及速度兼備，係巴西爭金嘅重要武器。

雙槍將易上位阿密特迪亞路

年僅19歲嘅科特迪瓦新星阿密特迪亞路，左右腳同樣純熟，2019年10月首度為阿特蘭大上陣即入波，成為意甲史上首位2002年出世嘅入球球員。上季更上一層樓轉投曼聯，有望喺奧運發光發熱。