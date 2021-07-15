港超聯　足總乏救市大計　來季或僅6隊參賽

足總周四（15日）召開董事局會議，商討來季港超聯安排。會後足總主席貝鈞奇指，鑑於愉園退出、天水圍飛馬參賽意向未明，最壞打算是6隊參戰港超聯，為符合亞洲足協場數要求，下季或舉行4循環聯賽，及復辦盃賽以增加場數。

港超球會愉園早前宣布退出下季港超，另有傳天水圍飛馬傾向不競逐來季賽事，港超聯隊數堪憂。足總董事局剛有4名新董事上任，下季港超安排成為新管治團隊，在今次會議中首要處理的難題。

會後主席貝鈞奇開腔回答傳媒提問時指，在正式確認愉園退出、天水圍飛馬延遲答覆來季是否參賽下，來季最壞打算是港超只得6隊：「當然希望愈多愈好，但菲律賓（聯賽）都係6隊，都係打4循環，符合番亞洲足協每隊每季要有27場嘅規定。」他補充，足總正研究復辦「高級組銀牌」、「足總盃」、在「菁英盃」增加場數，來符合要求。

鑑於隊數減少，坊間曾建議足總積極邀請如高力北區、港會等甲組球會升班，惟貝鈞奇解釋那些球會因資金問題，預計短時間內很難達成，但他稱會積極向政府爭取增撥資金，支援港超球會的營運開支，包括直播、場租等費用。

天水圍飛馬目前因財政問題陷退出危機，貝主席坦言足總無可能在經濟上支援，問題要由「球會自己考慮清楚」，該會已向足總表明最遲月底答覆會否續戰港超，就貝個人而言，他希望班主羅傑承先生能繼續「堅持搞落去」。至於有關標準流浪周三（14日）表明，續戰港超與否取決於足總拯救球市的態度，貝僅表示期望球圈人士能一同努力。足總行政總裁譚秋朗又透露，會盡快召集港超聯會議，商討來季安排。

在港隊主帥的問題上，CEO譚秋朗指足總正開始新招聘流程，預料最快3至4個月才聘請到新教練，因此10月舉行的U23「亞洲盃」很大可能要由本地教頭領軍。他又謂，技術總監一職已請到人，其即將會上任。