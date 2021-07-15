愉園陷欠薪危機　貝鈞奇與足球部劃清界線

就愉園欠薪事件，兼任愉園體育會會長的足總主席貝鈞奇，在董事局會議後回應傳媒提問，並澄清外界在周一（12日）球員記者會中，對貝本人的質疑。

「我係愉園體育會主席（會長），唔係足球部主席，大家唔好搞錯。」足總主席貝鈞奇，在被問到有關愉園欠薪問題時便立即回答。他其後詳細解釋自己現時和愉園足球隊的關係，指愉園在2014年前一直是業餘球會，但自從約2015年足主陳志實入主後實行職業化，愉園足球隊遂獨立成立有限公司，並邀請他成為董事：「但我都約法三章唔會出任何錢，亦都唔會參與球隊管理，任何嘢都唔會掂。」

惟今季季初開始球隊醞釀欠薪後，自己遂於2020年12月辭任董事，他澄清辭任時間並非記者會上球員所講的今年年初。他解釋辭任原因是，欠薪屬於刑事責任，自己作為足總主席及愉園體育會會長，並不再適宜「冒險於愉園掛名」：「又唔係我管理，當時（約2015年）已同陳生（陳志實）講清楚唔會救愉園任何嘢！因為佢觸犯條例我一定要退，作為足總主席，都要重視現實問題，你欠薪我冇理由要同你喺度。」

他之後再否認辭職有卸責之嫌，並強調自己在愉園行職業化前，曾3度在球會陷欠薪及「假波」危機時，為本地球員和外援墊支生活費，「試過幾次都怕怕啦，冇必要一而再；再而三去做。」他亦一直嘗試協助球員解決問題，亦曾在上季季初提醒總監潘文迪等愉園高層要小心資金問題，「如果冇能力建議你申請落甲組，但佢覺得陳生有誠意繼續，咁你信佢咪由你去解決。」

貝鈞奇重申，已多次敦促陳志實盡快找數，同時足總會撥錢支援球員，但不可能代球會支薪。但他提到，在疫情導致經濟不景的情況下，班主和球員都是受害者：「陳生為咗衝超對年輕球員都付出咗好多，所以都好同情佢生意遭受打擊，作為班主都唔係想唔找數，但經濟因素導致出唔到糧。」