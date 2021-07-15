跳馬王子的堅持　石偉雄背負五環征奧

石偉雄（石仔）後頸4吋長的疤痕下，多了一個奧運五環紋身，他用「留個紀念」、「沒想像中痛」輕輕帶過，但我們知道，一針針刺進身體的，不只墨水。為了奧運，他跳了逾千次「李世光」和「李世光2」，嘗過世界盃冠軍的滋味，也試過世錦賽失誤、弄傷頸部的痛楚。「曾經很怕，怎練都怕……」他笑笑。然而，「你要停，會找一萬個藉口，要做，只有一個理由，就是想。」

■圖/文：余樂詩、許思彤

9年，橫跨整個「20代」，從20歲初踏足倫奧，在資格賽出局，到29歲迎接東奧，迎接再度跳躍、飛翔的機會。石仔最大的轉變，是更穩了，動作如是，心態如是：「少了小時候的過分自信。雖有信心，也會不斷挑自己問題。用平常心，發揮應有水平就好。」這些年，石仔的履歷表愈來愈滿，贏過兩屆亞運金牌，朝着奧運頒獎台進發，彷彿順理成章。但他說，要褪下光環，重新出發：「18年亞運跳的動作，跟現在完全不同。我想放下小成就，由零開始。」

「4吋長疤痕怕的烙印」

2018年底，石仔由零開始，鑽研東奧跳的「李世光」和「李世光2」。難度達到最高6.0，稍有不慎，就會傷到頸椎，通俗地說，是「搵命搏」。他15歲參加全國賽時，曾因觀眾的閃光燈分心跌倒，導致頸椎移位，留下一條4吋長的疤痕。或許因為這片陰影，就算兩套動作跳過逾千次，他還是怕。最怕的一次，是前年世錦賽。

闖東奧反思多過高興

此前，石仔已在克羅地亞和斯洛文尼亞世界盃，憑着「李世光」贏得兩枚金牌，他沒想過，會在世錦賽失誤，整個人跌在軟墊上：「像撞車弄傷頸部的感覺，回港做了一段時間物理治療。」最終，他以第7名完成比賽，鎖定東奧資格，卻說沒甚麼值得高興，只有反思。需要改善的地方很多，剛好東奧因疫情延期一年，給他時間點「石」成金。

「這年來，速度、體能、協調、穩定性都進步了。只差不能比賽。」石仔最近一個比賽，已是去年3月的阿塞拜疆世界盃。他坦言，相比其他國家的對手「有點蝕底」，惟有在平日模擬比賽節奏，務求「一Take過」完成。為了營造緊張感，體院也在5月安排公開訓練，讓他在數十個記者圍觀下，示範兩套動作。他給自己75分：「很久沒在這麼多人面前跳『李世光』了，有些腳震，但還控制到。兩跳發揮不及訓練，特別是踩板和落地，希望接下來再穩定點。」

石仔明年便會踏進30歲，對體操運動員來說，並不年輕。這屆奧運，或許是他最後一屆奧運，在有明體操競技場的兩跳「李世光」，也是逾千跳中，最重要的兩跳。願石仔背上的五環紋身，化成翅膀，跳躍、飛翔，然後穩穩落地，微笑望著計分牌。

石仔Profile

出生日期：1991年10月10日（29歲）

主項：跳馬

主要獎項：

2019 世界盃斯洛文尼亞站金牌

2019 世界盃克羅地亞站金牌

2018 雅加達亞運金牌

2014 仁川亞運金牌

．用最高難度 衝擊最高台階．

「李世光」和「李世光2」，是北韓名將李世光創下的體操動作，難度達到最高6.0。香港體操隊總教練熊松良認為，石仔爆發力強，踩板和推手技術精湛，非常適合兩套動作，有望衝擊奧運金牌：「據我所知，全世界目前只有5至6人做到『李世光』，2至3人做到『李世光2』，在東奧使用兩套最高難度動作的人，更是絕無僅有。但想拿金牌，我們就要放手一搏。」

教練睇好攞牌：佢係超人

與石仔情同父子的教練 Sergiy Agafontsev 亦指，石仔在5月公開訓練的表現，足夠摘下獎牌，並形容他是「超人」：「體操運動員進步的唯一方法，就是訓練。石仔一直刻苦訓練，挑戰自己，更克服了對受傷的恐懼，在我眼中他是超人。」

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