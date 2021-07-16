曼聯掃西甲兵　華拉尼、捷比亞下周加盟

曼聯向多蒙特收購查頓辛祖達成協議後，增兵行動轉向後防埋手，英國《太陽報》周五(16日)爆料，「紅魔鬼」已經就華拉尼、捷比亞轉會傾掂數，兩位西甲鐵衛下星期就會正式加盟，兩位球星轉會費總值約6,800萬英鎊。

曼聯領隊蘇斯克查一直想簽中堅同右閘，法國國腳華拉尼就係中堅首選，由於佢同皇家馬德里合約只剩1年，所以皇馬亦願意放人，報道指曼聯已經同意支付5,000萬英鎊轉會費，依家正同華拉尼嘅經理人進行談判，相信好快就會簽約5年。

至於右閘人選，早前有傳曼聯睇中意大利嘅迪羅倫素，不過蘇斯克查始終想簽番英格蘭本土球員，喺歐國盃決賽正選上陣嘅捷比亞，早前已表態想離開馬德里體育會重返英超，馬體會亦決定接納曼聯1,800萬英鎊開價，談判已進入最後階段，預計呢位30歲右閘下星期尾段會正式加盟。

如果兩宗轉會都順利完成，加埋7,300萬鎊收購查頓辛祖，曼聯今個夏天嘅轉會支出將突破1.4億英鎊。曼聯大軍日前已經正式展開季前集訓，今個星期日(18日)會同朗尼執教嘅打比郡進行夏季首場熱身賽。