比爾奧退隊 補選球員稍後公布

正積極備戰東京奧運的美國男籃周五（16日）迎來壞消息，球隊證實正在隔離的主將比爾奧因觸發健康及安全條例將會退隊，至於大前鋒格蘭特亦正在隔離，目前康復情況理想，補選球員則會在稍後公布。

比爾奧正式退隊後，補選合適球員無疑是美國隊面臨的最大難題。而除了太陽及公鹿2支正參與NBA總決賽的球員外，其他球隊的球員正在享受暑假，美國隊主帥普波域治透露，比賽狀態會是其補選球員的首要考慮，他亦會選擇一名團隊型球員，而並非像比爾奧同類型的射手：「我哋要確保佢有足夠狀態，因為距離奧運只有幾次練習同熱身賽，球隊將盡快接觸合適嘅球員。」外界估計76人小前鋒杜比亞斯夏里士及紐約人前鋒蘭度有機會頂上，另外亦不排除由隊中陪練隊的成員坐正。

效力巫師的比爾奧今季在NBA發揮出色，場均轟下31.3分，於聯盟得分排名第2兼帶領球隊殺入季後賽。這名得分後衞早前3仗奧運熱身賽皆正選上陣，場均21射10中取得10.3分，屬杜蘭特及利拿特後的第三得分主力。普帥認為，這對比爾奧及其家人絕對是毁滅性消息，替他感到難過，並承認將削弱球隊實力：「比爾奧退隊絕對係一大損失，佢一直打得好好，同球隊好夾。」

美國男籃將於周六（17日）早上迎戰澳洲，進行第4場奧運熱身賽，由於比爾奧及格蘭特將會缺陣，雖然後者目前情況樂觀，但美國隊為了安全起見，正考慮取消這場比賽。相信今次事件將會嚴重影響美國隊的賽前部署，達成奧運4連霸的路途更顯崎嶇。