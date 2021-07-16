劉慕裳留美訓練有成　衝擊空手道奧運獎牌

東京奧運將於下周五（23日）開幕，香港空手道代表劉慕裳（Grace）今日（16日）越洋受訪，分享近月在美國備戰情況。她透露已準備5套拳參賽，有信心衝擊奧運獎牌。

今屆奧運首次納入空手道項目，劉慕裳就以世界前4的身份，取得入場券。當時適逢新冠肺炎爆發，她獨自留美，「閉關」準備延期一年的奧運，直到去年底才回港，卻深感進步放緩。「我需要看著別人示範，才能吸收得好。剛好我美國的訓練拍檔Ariel Torres能切實執行教練指令，充當示範角色，故與教練商討後，於5月再赴美國，之後直接到東京比賽。」Grace解釋道。

前前後後共1年的留美訓練，每日都是「訓練、去超市、吃飯、睡覺」，Grace笑稱發掘了「捱悶」的潛能：「我是一個很怕悶的人，但原來為了夢想，多悶都能捱過。」教練William Thomas則指，Grace的犧牲會換來回報：「她與一年前截然不同，技術和心態都成熟了，更有紀律，相信能達成獎牌目標。」他表示Grace主要對手是東道主清水希容及西班牙的Sandra Sanchez Jaime：「Sandra是世界冠軍，清水希容生涯大部分時間更是未逢敵手，直到Grace在2017年將之擊敗。她們技術水平很高，Grace的優勢則是爆發力強，觀賞性高。」

Grace續透露已準備5套拳，會視乎抽籤結果和對手，調整策略，使出其中4套：「很多謝大家把我視為獎牌希望，這不是壓力，而是動力，因為我的目標正是做到最好，拿下獎牌。」空手道已落實無緣下屆巴黎奧運，她表示暫未思考未來路向。

東京奧運將於7月23日至8月8日舉行，Grace會在8月5日登場，出戰女子個人形。