疫境堅持五環放光　體壇鬥士：We're ready!

奧運，是運動員的夢想、挑戰極限的舞台，一場世紀疫症徹底打亂各地選手的訓練及決心，有人選擇提早退役、有人決定棄戰，即使已進入這個體壇盛事的揭幕倒數，但氣氛的確仍被疫情陰霾所掩蓋，然而仍有一班體壇鬥士激情無減，並已準備大爆發，將正能量重燃全世界，他們已經Ready，您呢？

媽咪級跑手費力絲為愛女而戰

近幾屆的田徑場上，大家已習慣將焦點放在牙買加飛人保特身上，但隨着「閃電俠」退役，田徑迷不要失落，有一班新鮮人冒起的同時，老將的堅持也值得致敬。美國名將費力絲成功奪得女子400米跑入場券，將會第5次參加奧運，今屆也是她作為母親之後，首次征戰五環舞台。

自2004年首次參加奧運以來，這位現年35歲的田徑名將已經擸走9面奧運獎牌，當中包括6面金牌，在生涯成就已經是殿堂級別，但2018年誕下女兒「升呢」做媽咪級跑手之後，她更想為愛女Camryn而戰，希望讓Camryn親眼見證自己踏上頒獎台。

費力絲將會爭逐400米項目，並協助美國隊出戰女子及混合4X400米兩項接力，她坦言東京奧運是其生涯最後一屆，當然期望可以金牌劃上完美句號，只要她奪得一面獎牌，就可以追平美國名宿有「神奇小子」之稱的劉易斯紀錄，成為擁有最多奧運獎牌的美國選手。

體操女王比莉絲最後探戈

體操女王比莉絲上屆在里約奧運一人包攬女子體操4面金牌，累積世錦賽冠軍已達19個，光環已經燦爛閃耀，這位衞冕冠軍征戰東京只有一個原因！

目前共有4項女子體操動作以「比莉絲」命名，這位24歲的體操王后，或會是美國隊贏得東奧全能金牌的最年長女將，比莉絲受訓17載，體操年資隨時比起其他隊員的年紀還要大。有「黑珍珠」之稱的她曾因疫情考慮過退役，最終決定再踏上五環舞台，並且希望可再掛上金牌，為生涯完美告別。

上屆里奧她掛上了5面奧運獎牌（4金1銅），今屆目標清晰，如果再贏得兩面以上的獎牌則可寫入史冊，若能多添4面獎牌就更加不得了，將成為史上贏得最多奧運獎牌的體操運動員，目前白羅斯名將沙保（Vitaly Scherbo）以累計6金3銅成為奧運體操「獎牌王」。

桃田賢斗大難不死有後福？

日本上屆在里約奧運擸走41面獎牌，東京奧運的目標當然要有新突破，甚至是金牌數字的新紀錄，主辦國於幾年前已開始在乒羽兩個小球項目作部署，因疫情而延期一年，正好讓羽球一哥桃田賢斗及乒壇新勢力伊藤美誠、張本智和叉足電，再添奪金的勝算。

羽毛球及乒乓球各有5面金牌，兩屆世界冠軍桃田賢斗肯定是今屆羽毛球男單金牌的大熱，曾涉賭波被罰停賽而錯過里約奧運，解禁復出後脫胎換骨稱霸羽壇，閃電式登上世界一哥之位，雖然去年1月在馬來西亞比賽時遇上車禍，但東奧因疫情延期一年，令桃田可以有足夠時間養傷及調整，今年3月時隔一年多之後，他重返國際賽場出戰全英賽，殺入8強。

桃田對全英賽果雖然失望，因此正好讓他為奧運作再檢討，隨着中國的林丹及馬來西亞的李宗偉兩位羽壇ICON的退役，這位日本羽壇球星將藉東奧擴大其「桃田王朝」。

至於講到由千禧世代領軍日本乒團，為阻截稱霸多年的中國隊，早於五、六年起已經重點狂谷新「細」力，兩位「神童」張本智和及伊藤美誠已肩負重任，成為陣中一哥一姐，同樣藉着疫情的延期，對他們備戰東奧更有時間去磨練，技術更趨成熟，伊藤美誠對乒隊擸走3面金牌充滿決心:「明天就打奧運都無問題。」相當有霸氣。

話題主角大坂直美主場攞威

網球是香港人甚為喜歡的運動項目之一，因為疫情關係，多位名將包括拿度及細威都宣布棄戰，擁有4個大滿貫冠軍的日本名將大坂直美，是近年網壇叱吒風雲的人物，由高調聲援黑人、力抗種族歧視，到法網拒絕出席記招而自爆患上抑鬱症，場外場內總是話題主角，而這位日籍美裔球星雖然接連放棄爭逐法網及溫網，但她揚言首踏奧運舞台期望可聽到主場支持者的歡呼聲。

23歲的大坂直美擅於硬地賽場，被視為東道主的奧運獎牌大熱，目前她在美國洛杉磯休養，為東京奧運作準備，隨着細威暗示因疫情未必參賽，令大坂直美的奪金指數更提高。值得一提，國際奧委會（IOC）早前已釋出善意，發出聲明表示她擁有不出席記者會的權利，相信可令她更安心出戰，爭金之路更順暢。

中國女排爭衞冕送別郎平

今屆另一個焦點推介就是世界女排的爭逐，香港觀眾過去對女排都特別有感情，每支世界勁旅都各有粉絲，來到東京奧運的其中一看點就是「鐵鎯頭」郎平與朱婷能否再擦出火花，為中國女排實現衞冕夢。

中國女排名聲最響當然是她們的主帥郎平，這位1984年首奪奧運金牌的功臣，轉身做教練之後，分別在2008年（帶領美國奪銀）及2016年（帶領中國摘金）踏上頒獎台，在中國史上三次贏得奧運金牌中郎平在兩屆都立下功勞，今屆期望可以再掛上金牌真正「退役」。

然而有超強主帥都需要勇猛的戰將，曾在意大利搵食的主攻手朱婷，將會肩負重任，不過，中國女排在最近的世界女排聯賽成績麻麻，最終排名第5，反觀美國及巴西盡顯強勢，屆時寄望曾獲選里約奧運會女排最有價值球員（MVP）及最佳主攻的朱婷，能夠扭轉局面。

迪素爾挑戰史畢茲菲比斯

走到游泳池，當大家仍惦掛美國「水怪」菲比斯之際，不妨放眼睇睇迪素爾大爆發，這位24歲的美國飛魚爭取個人項目奧運第1金之餘，亦會出戰包括4項接力在內的7個項目，試圖挑戰成為史畢茲及菲比斯之後，第3位單屆奪7金的「怪物」。

迪素爾於上屆里約奧運助美國隊贏得兩面金牌，經過5年時間更趨成熟，他剛在6月的全美遴選賽以大熱姿態贏得男子50米自、100米自及100米蝶項目，並在50米自由泳打破了全美紀錄，絕對是東京奧運的金牌大熱，連同為美國隊出戰4項接力，迪素爾要奪7金絕對不是奢望。

身高1米91的迪素爾上屆奧運後大爆發，2017年在布達佩斯世錦賽一口氣袋走7面金牌，2019年於光洲世錦賽再袋冠軍，並打破了菲比斯保持10年的100米蝶泳世界紀錄。

英國新「細」代搶滑板首金

今屆奧運新增了5個項目，包括運動攀登，滑浪，滑板、壘球及空手道，當中滑板將會創出紀錄，由一班新「細」代爭逐，英國隊已經確定會派出年僅13歲的布朗及14歲的馬田，來個爭金「雙保險」。

曾於去年發生嚴重意外的布朗，是英國及日本混血兒，她將以13歲零11日參戰奧運，成為英國隊史上最年幼的代表；而東道主日本同樣要創最「細」參賽運動員紀錄，派出12歲的開心那出戰，這兩位小女孩過去在世界大賽碰頭，都躋身前列，如果她們屆時能夠獲得奧運獎牌，將會是自1936年之後踏上五環頒獎台的最年輕得主。