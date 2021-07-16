曼城出售天才射手　隨時重演辛祖悲劇

英國《每日郵報》指，曼城即將同禾夫斯堡達成協議，以1,120萬鎊轉會費，將22歲前鋒盧卡斯尼美查，出售畀呢支德甲球隊。此舉令輿論嘩然，認為曼城仲未吸取當年賣走查頓辛祖嘅教訓，又要放走1位天才新星。

盧卡斯尼美查屬於曼城青訓產品，但出道之後大部份時間被外借，包括2019年試過外借去禾夫斯堡半季，之後再外借去米杜士堡。

盧卡斯尼美查上季被外借去比甲球隊安德列治，有唔錯表現，各項賽事上陣41場，射入21球，但係曼城領隊哥迪奧拿無意回收佢。

據悉安德列治原本打算買斷盧卡斯尼美查，但2支德甲球隊RB萊比錫、禾夫斯堡都加入爭奪，當中以禾夫斯堡最有誠意，開出1,120萬鎊轉會費，成功打動曼城。

不過，唔少球迷認為曼城出售盧卡斯尼美查，實屬不智，可能重演賣走查頓辛祖嘅覆轍，曼城2017年將查頓辛祖以800萬鎊出售畀多蒙特，呢位翼鋒近年表現出色，早前被曼聯以7,300萬鎊收購，升值近10倍，令曼城見財化水。

除咗曼城可能走寶之外，英格蘭國家隊亦痛失人才，因為盧卡斯尼美查曾經代表英格蘭U16至U21小國腳，但之後轉為代表德國U21，並協助德國奪得今年U21歐國盃冠軍，佢亦以4個入球成為神射手。