中甲　梁諾恆末段做隊長　帶領浙江隊贏南通

今輪中甲上演一場「香港打吡」，港將「細佬」梁諾恆和李毅凱分別效力的浙江隊及南通支雲正面交鋒。浙江憑法蘭高的入球，以1比0擊敗對手，「細佬」在末段更戴上隊長臂章，帶領球隊取得3分。

中甲第2階段A組第2輪賽事，浙江隊對陣南通支雲，梁諾恆正選上陣。「綠衫軍」上仗爆冷不敵北京北體大，今場狂攻對手務求重回勝軌。當中「細佬」51分鐘獲得一次攻門機會，不過他用腳一抽遠遠高出。雙方戰至下半場遲遲未有進帳，處於下風的南通為求穩守換入李毅凱，可惜仍被對手克羅地亞外援法蘭高的射門攻陷。末段當浙江隊長程進被換出後，梁諾恆戴起隊長臂章，助球隊守住勝局，成為今次「香港打吡」的勝方。

加盟首季就被委以重任，下半場一度接過隊長臂章嘅「細佬」，直言此刻別具意義：「自青年隊之後，自己第一次喺職業隊做隊長，第一年過到嚟綠城（浙江隊）就有得接過臂章，當然係值得高興嘅時刻。」是役「細佬」開局就因為一次搶截，被球證出示黃牌警告，他承認過早領黃，或多或少限制了自己嘅發揮，但慶幸最終能帶領球隊取勝。

上仗浙江隊爆冷不敵弱旅北京北體大，「細佬」形容該場失利猶如「狠狠地打咗球隊一巴」：「中甲喺冇弱隊，第二階段第一場波，球隊係明顯有輕敵同失準，令對方攞到3分，希望今場勝利提高到大家嘅士氣。」今場成功擊敗實力更強的強敵南通支雲之後，他希望球隊能延續佳態。

同日賽事，上場大數北京理工5球的梅州未能延續強勢，以2比3敗予黑龍江冰城，港將勞烈斯是役踢足90分鐘。雖然梅州落敗，但在總積分榜仍以25分處於榜首，暫領先次席的浙江隊1分。