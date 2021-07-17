阿仙奴5.3億收購賓韋特　堵塞最大死穴

歐洲夏季轉會市場愈來愈熱鬧，根據英國《太陽報》爆料，英超勁旅阿仙奴已經同意斥資5,000萬鎊(約5.3億港元)收購白禮頓中堅賓韋特，希望堵塞困擾球隊已久嘅防線漏洞，爭取來季打入聯賽前4位，奪取歐聯入場券。

阿仙奴近年防線欠穩，導致成績低落，上季英超僅排第8位，無緣來季歐洲賽，領隊阿迪達一直有意簽入中堅，早於年初已經2次向白禮頓提出報價，收購賓韋特，但都被拒絕，直至近日將轉會費加碼至5,000萬鎊，終於成功說服白禮頓放人。

據悉，阿仙奴方面亦已經同賓韋特達成個人待遇條款，只要通過體測，雙方就會簽約5年，令呢位23歲英格蘭國腳成為兵工廠創立134年以來最高身價後衞。

賓韋特屬於白禮頓青訓球員，過去幾年大部份時間被外借，直至上季先至成為白禮頓主力，為球隊踢36場英超，表現令人驚喜，並獲英格蘭國家隊主帥修夫基補選入今屆歐國盃大軍名單，但並冇上陣。

由於大衞雷斯已經約滿離開阿仙奴，賓韋特正好可以填補佢嘅位置，成為兵工廠防線新支柱。