出發東京！香港奧運大軍向獎牌進發

中國香港奧運代表團大軍今日（17日）出發，當中包括6個項目的運動隊伍及醫療團隊，團長貝鈞奇表示今次是有史以來取得奧運資格的最好成績，並期望港將盡情發揮，爭取時隔9年後再有港將踏上奧運頒獎台。

今日啟程的包括將為港隊擔任開幕禮持旗手的張家朗（劍擊）及謝影雪（羽毛球），他們連同劍撃隊、乒乓球隊、羽毛球隊、體操隊、賽艇隊、單車隊(公路)，以及醫療團隊浩浩蕩蕩前赴東京，而其餘的隊伍包括游泳、田徑、單車(場地)等將分別於未來兩星期抵達東京，滑浪風帆及帆船隊則已於日前抵埗。團長貝鈞奇指，今次取得奧運的參賽資格的運動員數目是有史以來最好的成績，為香港體育發展寫下光輝的一頁，希望他們能奮力拼搏，盡情發揮，為港爭光。

中國香港將派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員／替補運動員出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人，而空手道是本屆奧運會其中一項新增體育項目。