出發東京！香港奧運大軍向獎牌進發
2021年07月17日 10:01
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（相片由港協暨奧委會提供）
中國香港奧運代表團大軍今日（17日）出發，當中包括6個項目的運動隊伍及醫療團隊，團長貝鈞奇表示今次是有史以來取得奧運資格的最好成績，並期望港將盡情發揮，爭取時隔9年後再有港將踏上奧運頒獎台。
今日啟程的包括將為港隊擔任開幕禮持旗手的張家朗（劍擊）及謝影雪（羽毛球），他們連同劍撃隊、乒乓球隊、羽毛球隊、體操隊、賽艇隊、單車隊(公路)，以及醫療團隊浩浩蕩蕩前赴東京，而其餘的隊伍包括游泳、田徑、單車(場地)等將分別於未來兩星期抵達東京，滑浪風帆及帆船隊則已於日前抵埗。團長貝鈞奇指，今次取得奧運的參賽資格的運動員數目是有史以來最好的成績，為香港體育發展寫下光輝的一頁，希望他們能奮力拼搏，盡情發揮，為港爭光。
中國香港將派出自回歸後最大規模的97人代表團，當中包括46名運動員／替補運動員出戰13個體育項目，包括游泳（包括馬拉松游泳）、田徑、羽毛球、單車（公路、場地）、馬術、劍擊、高爾夫球、體操、空手道、賽艇、帆船（包括滑浪風帆）、乒乓球及三項鐵人，而空手道是本屆奧運會其中一項新增體育項目。
港協暨奧委會將透過網上渠道，讓市民隨時隨地接收中國香港代表團在東京奧運會舉行期間的最新資訊。市民可於奧運會舉行期間瀏覽這個網頁，以獲得賽事的最新消息及港隊成績。詳情請瀏覽 https://2020og.hkolympic.org。