香港男花首戰奧運團體賽　張家朗：要衝獎牌

香港東京2020奧運會代表團6支大軍，包括劍撃隊、乒乓球隊、羽毛球隊、體操隊、賽艇隊、單車隊（公路）周六（17日）啟程到日本。東京奧運對於「少年劍神」張家朗有著雙重意義，因今次他不用孤軍作戰，將與香港男子花劍隊歷史性出戰團體賽，將擔任開幕式香港持旗手的他表示相當期待今屆奧運，期望與隊友衝擊獎牌！

東奧開幕式將於日本時間7月23日晚上8點至11點半舉行，香港由「少年劍神」張家朗及羽毛球混雙代表謝影雪擔任持旗手。張家朗對於獲選為持旗手感到驚喜：「心情好興奮，好難得可以持旗！原本都有少少顧慮，但見開幕式和比賽中間有一日休息時間，所以就答應了。」

香港男子花劍隊歷史性獲得團體賽資格，法藉教練Gregory Koenig表示：「去奧運有兩種人，一種是志在參與，一種是想名留青史，後者是我對他們的期望，希望他們在奧運盡全力比賽，爭取獎牌。」張家朗亦對團隊充滿信心：「我覺得我們隊是有能力不只是去享受奧運，而事實上我們已經不只一次證明，我們在世界賽有能力拿到獎牌。」

日本東京疫情高企，奧運未開始已有有多個代表隊成員抵埗後染疫，自7月1日起，已錄得最少26宗東奧有關人士確診個案。香港運動員都顯得相當謹慎，重劍一姐江旻憓（Vivian）表示最擔心教練：「因為教練會吸煙，比較擔心他，所以特別為他準備了掛頸消毒機。我們可以做的就是盡量做好防疫措施，我不想為日本人添麻煩，會乖乖留在房。」

Vivian將於7月24日亮相女子重劍個人及團體賽，被視為香港首個獎牌希望。對此，她認為「是一個很大壓力的動力」：「希望自己可以將早前練到的新技術發揮出來，缺乏信心的時候，我就會提醒自己背後有世界級的團隊支持我，我也會重看自己受傷時寫的日記，重溫自己是如何走到今天。」劍擊隊完成東京奧運之後將不會返港，直接於內地隔離後出戰9月的全運會。

與張家朗、江旻憓一樣是第2次出戰奧運的「跳馬王子」石偉雄直言，臨近奧運最後一個星期心情都有點起伏，但會盡量用平常心對待。奧運體操項目資格賽將於開幕後翌日於有明體操競投場分組舉行，「石仔」被編在中段（日本時間2點半）時間進行，他表示：「好接近我在香港的練習時間，希望有這個條件發揮得更好。」

港隊其餘項目包括游泳、田徑、單車（場地）等，將於未來兩星期陸續抵達東京。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！