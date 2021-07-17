路夫因傷退隊　馬刺莊遜同麥基頂上

美國男籃繼比爾奧早前因觸發健康及安全條例退隊後，周六（17日）傳來另一壞消息，前鋒路夫因拉傷右腳小腿需要退隊，而球隊同日宣布將會提拔陪練隊成員馬刺小將莊遜，以及補選金塊中鋒麥基。

手握2012年奧運金牌的路夫國家隊經驗相對豐富，被視為以老帶新的關鍵一員。今屆NBA常規賽已受傷患困擾，曾缺席46仗比賽，場均只取得12.2分，最終在訓練營僅留10日便需退隊，他在早前2仗熱身賽亦有上陣，但僅得1分。金塊中鋒麥基將會頂替路夫位置，這名內線長人自2009年已為國家隊征戰，效力NBA 13年間奪得3隻冠軍指環，他將大大提升球隊內線高度及防守力。

至於馬刺小將莊遜（Keldon Johnson）則頂替比爾奧首次入選美國一隊，這名6尺6吋後衞身為陪練隊成員，與隊友已培養一定默契，加上普波維治過去一直執教馬刺，對他可謂瞭如指掌。這名21歲小前鋒過去2仗熱身賽表現不俗，分別對澳洲上陣13分鐘攻入7分，以及對阿根廷上陣14分鐘獲得4分、5籃板。

距離奧運開幕不足一星期，美國隊陣容仍在變動，公牛後衞拿芬卻相信今次球員退隊事宜不會影響太大：「我哋仲係世界上最好嘅籃球運動員，具備一定競爭力，我唔認為有人會睇低美國隊，或者因為咁而放鬆，我哋無論如何都必須完成今次工作。」

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