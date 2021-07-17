日本乒羽史上最強陣容主場衝金

東京奧運東道主日本派出歷來最龐大代表團強勢出擊，運動員人數多達582名，目標為奪得國家隊史上最佳成績的30金。其中羽毛球和乒乓球都派出「史上最強陣容」，張本智和、伊藤美誠爭牌實力不容忽視，有望為球迷帶來驚喜；至於羽毛球世界1哥桃田賢斗經歷嚴重車禍、新冠肺炎打擊後，終能踏上奧運舞台，力爭日本史上首面男單金牌。

■文：余樂詩

水谷隼伊藤美誠誓搶混雙首冠

自1988年漢城奧運會起，中國在奧運男、女子乒乓球個人及團體賽32面金牌中獨取28面，女單更達成8連霸，不過這個「乒乓王國」今屆面對前所未有的挑戰。東道主日本隊坐擁伊藤美誠、張本智和及石川佳純3位世界前10好手，其中世界排名第2的伊藤美誠及石川佳純均是上屆奧運女團銅牌成員，前者將兼戰女單、團體及混雙。面對5個項目皆位列頭號種子的中國隊，東道主較有機會贏金牌的項目，相信是今屆新增的混雙。

「水伊配」狀態大勇

奧運「4朝元老」水谷隼與20歲球后伊藤美誠將合作出戰混雙，前者為里約奧運男單銅牌得主，後者則是近年對中國隊勝率最高的日本女球手，這對拍檔近6個大賽獲兩冠4亞佳績。他們近兩年雖3度於決賽不敵中國的許昕/劉詩雯，但在2019年終賽及瑞典公開賽，日本組合都僅以總比數2比3告負，足見實力差距相當接近。此外曾贏過「水伊配」及「許劉配」的香港組合黃鎮廷/杜凱琹，亦會加入爭牌戰團。

張本智和備戰冇理生日

單打方面，日本獎牌希望落在兩位首席球手張本智和及伊藤美誠身上。世界排名第4的張本智和，曾以13歲之齡打進世錦賽8強，之後更在2018年終總決賽戰勝林高遠奪冠，因而獲得「怪物少年」稱號。剛滿18歲的他將出戰男單及團體賽。曾擊敗樊振東、馬龍及許昕的張本智和絕對有贏牌實力，惟發揮欠穩定是其弱點，他表示現時狀態不俗，奧運將以兩面獎牌做目標：「最近滿腦子都想着奧運，連自己生日也忘了。這可能是我和水谷隼一起參加的最後一個奧運，很希望可以贏得獎牌。」

走過低谷桃田賢斗染髮明志

東京奧運羽毛球項目將於7月24日至8月2日上演，42位男單及43位女單選手，各分成14組作賽，只有小組首名可出線。今屆最大焦點落在世界1哥桃田賢斗身上，這位日本球王原是里約奧運獎牌大熱，但他因參與非法賭博被日本羽毛球協會無限期禁賽，最終錯過該屆奧運。桃田復出後洗心革面，職業生涯屢創高峰，2019年單季破紀錄贏得11項男單錦標，隨着兩大天王林丹及李宗偉退役，桃田亦正式登上球王寶座。

丹麥雙星成最大勁敵

不過好景不常，桃田去年初遇上嚴重車禍，導致眼窩骨折一度影響視力，職業生涯幾乎玩完。經過近一年休養後，他在首個復出賽事（全國錦標賽）即贏冠軍，重返世界第1的他亦順利取得東奧資格。近日桃田以一頭金髮出席記者會，爭金決心不言而喻。「相當期待自己第一個奧運會，新髮色除了代表金牌，也希望轉個醒神一點的新形象。」

桃田今屆主要對手為世界排名第2及第3的丹麥雙星安賽龍與安頓臣，今年3月全英賽連贏桃田及安賽龍、最終奪冠的馬來西亞球手李梓嘉，亦有一定威脅。另外8號種子香港1哥伍家朗與桃田同區，兩人有機會於8強碰頭。

奧原希望力抗戴資穎

日本羽毛球隊除混雙外，其餘4個項目都以滿額的兩組參賽。上屆奧運女單銅牌得主奧原希望今屆再度亮相，雖然上屆金牌得主西班牙的馬蓮因傷退賽，不過奧原希望想在家鄉摘金，要問過中華台北的戴資穎及中國的陳雨菲。

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