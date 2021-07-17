國際邁亞密5連敗 希古恩仲有冇得翻身

美斯早前終於一嘗國際賽冠軍滋味，為阿根廷奪得美洲國家盃冠軍，但佢昔日國家隊鋒線拍檔希古恩就好頹，呢位33歲前鋒所效力嘅美職球隊國際邁亞密近5場全敗，將於周日(18日)早上作客紐約紅牛，就睇下希古恩可唔可以率領國際邁亞密大翻身。

同日仲有多場美職舉行，包括溫哥華白帽對洛杉磯銀河，當歐洲各大聯賽仲抖緊暑嘅時候，各位球迷可以睇美職頂下癮先。

直播表

周日7:00am 美職 紐約紅牛 Vs 國際邁亞密

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周日7:30am 美職 哥倫布機員 Vs 紐約城

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周日9:00am 美職 科羅拉多急流 Vs 聖荷西地震

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周日10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 洛杉磯銀河

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周日10:30am 美職 FC洛杉磯 Vs 皇家鹽湖城

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