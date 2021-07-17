陳浩源辦地壺賽促共融　9月殘奧輪椅羽毛球衝金

東京殘奧將於8月24日至9月5日舉行，輪椅羽毛球代表陳浩源（Daniel）積極訓練，衝擊金牌的同時，今日（17日）在藍田麗港城商場舉辦首屆「混隊地壺比賽同樂日」，期望透過這項新興運動，促進社會共融。

地壺是由冰壺演變而成的新興運動，每場比賽有兩支隊伍，各有3名隊員，每人可投擲兩壺，每局共投12壺，最接近中心點的一方獲勝。陳浩源去年出席活動初嘗地壺，「一試就愛上」：「我一直想把輪椅羽毛球推廣給傷殘人士，無奈身體需求高，不是人人適合。但地壺不論男女、長幼、傷健均可參加，可促進深層次共融。」於是，他創立了香港地壺傷健協會，首屆同樂日更有32支參賽隊伍，場面墟冚。

除了促進社會共融，Daniel也正密鑼緊鼓備戰殘奧。他上月以世界排名第2的身份，鎖定殘奧資格，完成了半個夢想：「今屆殘奧增設羽毛球項目，我不只想做第一個去的香港輪椅羽毛球員，還想贏得第一面金牌。」他接著解釋：「我常覺得，每人都有自己的使命。香港在國際賽得獎的輪椅運動，例如劍擊、硬地滾球和乒乓球，都是較靜，移動範圍較小的。我有使命告訴大家，香港也有人坐在輪椅上，揮灑汗水，像飛那麼快，而且是世界頂尖水平。」

受疫情影響，Daniel已有18個月未曾外出比賽，加上香港僅得一個輪椅運動員，令其缺乏實戰機會，他坦言比對手輸蝕，幸有教練團隊想方設法彌補：「特別是總教練（劉南銘），他是一個發明家，將嬰兒車和輪椅結合，讓我們可在同一高度對打。」至於殘奧後的路向，他指會視乎自己對羽毛球的熱誠而定：「目前我的狀態很好，很有熱誠。但假如有一日，我沒有熱誠了，我不想繼續拿著運動員的光環，寧願在高峰引退，專注幫忙殘疾人士發展。」