奧運選手村爆首宗確診　運動員健康受威脅

日本東京奧運下周五（23日）開幕，大會組織委員會周六（17日）宣布，東京晴海的東奧選手村一名外籍人士確診新冠肺炎，是選手村首例，未知此人是否海外選手，以及來自哪個國家和地區。另有14名東奧相關人士同日確診，是除了賽前合宿訓練的選手外，東奧相關者確診數增加最多的一天。

東奧選手村周二（13日）開放，自本月1日截至周六，目前抵日的東奧相關人士確診數已累計至45人；東奧相關人員意指代表隊教練及工作人員等，不包括選手。確診東奧相關人員中，1人來自舉行足球賽項的宮城縣。

東京成田機場周六開始迎來選手和東奧相關人員入境高峰，預計有數百人抵埗。荷蘭、印度等共計超過100人的代表團乘坐飛機抵達，與普通乘客分開時間落機及前往接受病毒檢測。他們通過檢測未有確診後，會前往各自的集訓地和東奧選手村等。

國際奧委會（IOC）主席湯瑪士‧巴治日前已到日本，與日揆菅義偉在首相官邸會面。日媒指，湯瑪士‧巴治期間再向菅義偉提到，若東奧期間疫情趨緩，希望日方能開放觀眾入場。首相未作明確答覆，有官邸官員認為該要求荒謬，即使疫情放緩也沒有時間再開放觀眾入場，怎麼賣門票是先決問題。

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