風之隊落水！鄭俊樑：呢兩日細風見特訓成效

「今屆東京奧運場地真係見到富士山！」（相片由受訪者提供）

距離東京奧運揭幕只餘6日，率先前往日本東京的香港滑浪風帆隊已在江之島展開訓練，連續兩屆代表香港出戰奧運的鄭俊樑（Michael）表示，江之島與香港天氣相約，大家都適應得不錯，加上早前加操練體能，更易應付當地偏弱風勢。

為備戰江之島水域「細風」的情況，鄭俊樑和陳晞文早前特別加強體能訓練，Michael表示當地情況和預計的相約，幸好特訓成效不錯：「完成了第二日訓練，感覺幾好！這邊天氣和香港差不多，所以都好易適應。這兩天的確比較細風，之前在香港做的體能訓練見到有成效。」

今次是Michael第二次出戰奧運，這次他少了一些緊張感，反而對於久遺的比賽感到相當興奮：「因為太長時間沒有比賽，來到這邊對環境一切都充滿新鮮感，反而發揮得更好。接下來幾日將會進入訓練最後階段，會作後調整。」而港隊住在比賽場地附近酒店，Michael透露，「這裡膳食方面都是以西餐為主，味道不錯，不過沒有日本菜。」

香港滑浪風帆隊派出鄭俊樑及陳晞文出戰東京奧運，二人參加的男、女子RS:X賽將於7月25日假江之島藤澤帆船海港展開。

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