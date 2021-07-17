奧運村南韓隊掛上抗日標語　IOC要求拆走

南韓奧運代表團在日本東京晴海奧運選手村外牆，懸掛一幅掛模仿朝鮮王朝抗日名將李舜臣名句的橫額，引起日本網民不滿。南韓奧委員會周六（17日）在國際奧委會(IOC)要求下拆除橫額，並強調沒有任何政治意圖。

南韓代表團未按慣例在選手村露台欄杆掛上國旗等，而是掛上寫有「臣還有5,000萬國民的應援與擁護」的橫額，結果惹來爭議。有日本傳媒認為，橫額字句是模仿李舜臣的名言「臣還有12艘船」，含有反日意義，表達在敵我懸殊情況下為國一戰的英勇氣魄。

國際奧委會認為，橫額違反《奧林匹克憲章》第50條規定所有運動員不可在頒獎儀式及比賽場館內進行任何與政治、宗教及種族相關行為，要求韓方撤下橫額。李舜臣是南北韓公認的抗日英雄，他在16世紀末壬辰倭亂期間多次擊敗日本海軍，最終在露梁海戰中與明軍老將鄧子龍一同陣亡，但此戰幾乎全殲日本海軍。

另外，東京奧組委為控制疫情而將AD卡（即允許運動員出入賽場、選手村、訓練場等的通行證）發行數量減少到往年的80%，沒有該許可就不能進入日本。措施被指導致AD大亂，南韓拳擊代表隊主教練、柔道代表隊教練等都因此無法隨行參加東奧，3名隨行醫生亦不包括感染病專家，恐難以充分支援選手。

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