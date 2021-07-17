第8屆JSR畢業！最佳學員從計劃中找到方向

「賽馬會青少年體育記者培訓計劃」（JSR）第8屆學員正式結業！今屆結業儀式運用創新思維，籌辦「奧運年自己友3打3籃球錦標賽」，8屆師生以切磋運動形式聚首一堂，歡度一個充滿汗水的下午，並為學成畢業的38位學員舉行一個難忘的結業禮。

由香港賽馬會主辦、東華三院協辦的JSR已進行到第8屆。受疫情影響，今屆結業禮不能一如以往以午宴方式進行，而是於沙田馬場波地舉行3人籃球賽，匯集多屆學員寓比拚於聯誼。經過約2小時的競賽，冠軍由第6屆代表奪得，他們在決賽以4比3擊敗第7屆代表。

今屆38位學員經歷近半年的學習過程，在「東方龍獅·滿貫籃球慈善賽」、「賽馬會五人足球聯賽」等活動中獲益匪淺。結業禮中，民政事務局體育專員楊德強致辭時表示，JSR能為有興趣入行的年輕人打好基礎，如果想做好體育，傳媒業界的培育十分重要。近數屆楊專員都曾到場與學員交流，他提到當自己講解政策時，同學的反應都相當踴躍，反映年輕人對體育的知識和投入度相當高，他期望計劃未來繼續舉行，令更多年輕一代可以參與。楊德強又話，他已年屆退休年齡，預計下屆結業禮自己將不會再以體育專員身分出席，但承諾會盡量安排下屆學員參觀即將竣工的啟德體育園，聲稱「唔會走數」。

JSR創辦人李德能指，今屆受疫情影響，活動多次被推遲，令計劃歷時前所未有的長，但這反而令學員和導師更加珍惜機會：「我哋喺3月開始重啟計劃，大家知道呢個機會得來不易，令到我哋嘅心態有正面影響。」他亦稱礙於防疫規條，今屆多項活動都面臨前所未有的挑戰，但這更令學員了解到，環境不會永遠遷就工作，從而培養他們克服困難的能力。

至於當選「最佳學員」的吳雋彥（Jack）就認為，計劃助他突破自己，亦認清未來的職業路向：「一開頭畢業唔係好知自己嘅方向，但加入呢個計劃後多咗實習機會。自己好鍾意影相，透過活動可以入球場影相，好多新體驗，更加確定自己目標就係想做一個運動攝影師。」24歲的Jack更透露，已透過導師尋找到相關的工作，他感謝計劃中所有導師和學員。

第8屆「賽馬會青少年體育記者培訓計劃」得獎學員名單：

優異攝影獎：梁家銘

優異評述員：梁榮海、溫浚軒

優異資料搜集獎：甄顥喬

優異主持：梁皓誠、李珏穎

導師嘉許獎：何美澄、黎文龍

最佳學員：吳雋彥