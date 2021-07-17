陳晞文鄭俊樑　滑向一場未知的奧運

「不行動，直到期盼的人與事出現。」這是「等待」在字典裏的解釋。滑浪風帆的世界總在等，等風，等浪，等時機，動輒數小時。而疫情來襲，鄭俊樑（Michael）和陳晞文，等訓練，等比賽，等一場充滿未知的奧運，轉眼經年。但對於等待，他們自有一套定義……

■圖/文：許思彤、余樂詩

彷彿很遙遠的事，去年初鄭俊樑和陳晞文勝出港隊內部遴選，準備再度踏足奧運，但沒來得及慶祝，就遇到疫情，也因為疫情，這天我們才會坐在大美督的餐廳，吃一頓便飯。

「風帆通常1月開季，6、7月結束，9、10月又會舉行一些亞洲賽，因此每年只有暑假和聖誕節留在香港。這種生活，從我當全職運動員起，已維持10年了，晞文更長。」Michael說。長期南征北討，難免有倦怠、想家的時候，卻沒想到會變成奢侈：「這年感覺完全不同，很想出國比賽，當旅行都好。」不只比賽，體院曾因疫情「封院」，他們甚至無法下水訓練，光靠跑步、踩單車維持體能。

因李慧詩一句話保初心

正自彷徨，電視、報章充斥着奧運取消傳聞，即使閉起眼睛，也會聽見親友「你仲有冇得去」的慰問。所有等待，到頭來許是一場空，如何不受影響？「有些人會不知所措，不知應否繼續訓練，但我不會。總擔心萬一取消，萬一舉行呢？到時候沒準備好，會更懊悔。」

Michael回答。但晞文沒那麼淡定，是「牛下女車神」李慧詩的一句話，改變她的想法：「我記得Sarah在某次訪問中，被問到奧運目標，她說：『能參加已是奇迹。』她提醒了我保持感恩的心，奧運舉行固然值得慶幸，就算取消，我已拿到資格，也有個交代。」

記得某次訪問晞文，我們開玩笑說，她與奧運「八字不合」：曾在集訓撞船，斷了5條肋骨，切除整個脾臟，兩個月後復出參加倫奧（2012），仍獲第12名；也試過失落港隊內部遴選，把里奧（2016）席位拱手相讓，一度萌生退意。「很多事情以為放低了，但隨着奧運愈來愈近，好像有『PTSD（創傷後壓力症候群）』般，會不斷回想，告訴自己真的別再撞船，別再受傷了。」對晞文來說，這屆奧運意義非凡，不但承載了「9年來無數經歷和情感」，更可能是她的「最後一舞」。

為東奧練舊板放棄亞運

東奧後，「iQFoil」就會正式取代「RS:X」，成為滑浪風帆指定器材。晞文坦言，目前港隊只剩她和Michael使用RS:X，其他隊友已放眼亞運，甚至來屆奧運，改用iQFoil。「奧運延期一年，意味我要多練舊板一年，少練新板一年。前陣子我試玩了iQFoil，已被隊友拉開一段距離。」港隊競爭原已激烈，在「此消彼長」的情況下，再勝出選拔，談何容易？「而且我30歲了，計劃年底結婚，這大概是最後一屆奧運。」Michael則明言，會競逐明年亞運，再視乎狀態，決定去留。

逾10年的職業生涯，從等風，等浪，等時機，到等訓練，等比賽，等一場充滿未知的奧運。「若讓你們編寫字典，會怎樣解釋『等待』兩字？」我問。晞文沉默半晌：「等待，是一個比結果重要的過程。運動員以目標為本，但到頭來，我最常想起的，並非贏了哪個比賽，而是過程中結交的教練、隊友和選手。例如我和阿英（總教練陳敬然）老是吵架，但臨近退役，我總慨嘆往後生命裏再沒教練的角色……」套用Michael的話，是「活在當下」，珍惜身邊人也好，努力邁向期盼的事也罷，反正不是傳統定義的「齋等」。

陳敬然鄭國輝拍住教

李麗珊1996年歷史性為香港贏得首面奧運金牌，再爭取佳績一直都是「風之隊」的期望，相信是今屆奧運隊最Young總教練的陳敬然，與昔日戰友兼好兄弟鄭國輝「拍住上」，希望協助晞文及Michael再創傳奇。

「作為運動員，當然想自己踏上頒獎台，但作為教練，能夠幫佢哋踏上頒獎台，亦同樣開心。」38歲的陳敬然（阿英）講出了團隊的決心。在備戰期間，他與鄭國輝更「一對一」直接同陳晞文及鄭俊樑緊貼訓練，親自落水與隊員Battle，成效顯著。

轉眼間，東京奧運已是「阿英」生涯的第三個奧運，反觀鄭國輝則是初體驗，以往「兩人只能活一個」代表香港出戰，今次可以並肩作戰，「阿輝」笑言：「老套講句，好似上天嘅安排。」這位前世界冠軍坦言，今次挑戰極大，因為一切都是「反傳統」，沒有熱身賽、沒有歐洲集訓，幸好繼續與天文台及科大合作，提供比賽場地的重要數據，「阿輝」坦言：「當年香港舉辦東亞運動會嘅一句口號『創造傳奇一刻』，依家都好啱用！」

率先抵埗落水適應場地

日前已抵埗日本的香港風帆隊，在江之島「落水」展開訓練。鄭俊樑指當地天氣與香港相近，情況屬預期之內，適應來得不錯。

對於江之島藤澤帆船海港的「細風」情況，鄭俊樑和陳晞文早有準備，奧運前幾個月都特別加強體能訓練。Michael表示成效不錯：「完成了第二日訓練，感覺幾好，這邊天氣跟香港差不多，所以都好易適應。」今次是Michael第二次出戰奧運，他表示少了一份緊張感，反而對久遺的比賽相當期待：「太長時間沒有比賽，來到這邊充滿新鮮感，未來幾日會進入訓練最後階段及作出調整。」

陳晞文．Hayley

出生日期：1991年1月10日（30歲）

項目：滑浪風帆

主要成績：

2018 雅加達亞運RS:X板銀牌

2017 世界盃日本站RS:X板金牌

2014 仁川亞運RS:X板金牌

2012 倫敦奧運總排名12

2010 廣州亞運米氏板銀牌

2009 香港東亞運RS:X板銀牌

鄭俊樑．Michael

出生日期：1994年4月30日（27歲）

項目：滑浪風帆

主要成績：

2018 雅加達亞運銀牌

2016 里約奧運總排名第8

2013 香港亞錦賽RS:X金牌

2010 新加坡青奧T293銀牌