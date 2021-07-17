保特坦言：牙買加男子短跑奪牌無望

一到奧運，大家就會諗起保特。這位牙買加傳奇於2017年世錦賽後已經退役，近日佢接受訪問時表示，牙買加男子短跑隊後繼無人，今屆東京奧運可能奪牌無望，佢對此坦言感到失望。

「閃電俠」在2008至2016年期間3屆奧運會，共贏得男子100米、200米及4X100米接力共9面金牌，並保持3項世界紀錄，雖然其後有隊友被驗出2008年奧運期間使用禁藥，被禠奪該屆接力金牌，但8面奧運短跑金牌仍是史無前例，將軍一去，大樹飄零，保特退役後，牙買加男子短跑隊亦退出國際舞台。

保特表示：「對於男子短跑來說，這很難......我很失望，因為過去幾屆奧運會，我們有許多有天賦嘅跑手，但擁有天賦，我哋都要努力訓練才能實現。」

牙買加男子短跑現時只有布力克支撐大局，最好成績亦只有9秒95，其餘選手都無法跑入10秒內，2019世錦標，牙買加隊在4X100米接力甚至未能晉級決賽。

相對而言，牙買加女子短跑隊仲好有希望，老將費絲亞、上屆奧運冠軍伊蘭妮湯遜今年都造出好成績，兩人有機會在女子短跑項目爭奪獎牌。

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