哈利卡尼計劃罷操　逼熱刺賣佢畀死對頭

熱刺前鋒哈利卡尼喺歐國盃前表態希望離隊，據報佢同主席利維更有君子協定，熱刺會幫佢實現轉會要求，不過近期熱刺頻頻放風話唔會賣走陣中王牌，令哈利卡尼不滿。據英國《每日電訊報》消息，哈利卡尼計劃罷踢季前熱身，重演加里夫巴利喺2013年轉會鬧劇，逼熱刺履行承諾放佢離隊。

同熱刺仲有3年合約嘅哈利卡尼，踢完歐國盃後預計月尾歸隊，不過《每日電訊報》爆料，哈利卡尼喺歐國盃期間曾向隊友透露，如果熱刺反口唔放佢轉會，呢位前鋒將拒絕參加季前集訓。早前曾有報道話，哈利卡尼上年已經表達離隊訴求，當時主席利維曾要求畀多熱刺1年時間，如果球隊未顯示出爭標力量，就會答應哈利卡尼離隊要求。

據報曼城同車路士都非常有興趣收購哈利卡尼，但係熱刺叫價高達1.5億鎊，新總監柏拉迪斯同新領隊紐奴近日亦表示無意賣人，搞到哈利卡尼要出絕招。威爾斯球星加里夫巴利喺2013年轉會皇家馬德里前，亦曾經罷訓逼令熱刺放人，最終佢亦成功以8,600萬鎊轉會費加盟皇馬。

熱刺新帥紐奴被問到哈利卡尼同利維嘅君子協定，呢位葡萄牙教頭就大耍太極：「我上任後有好多會議，講過好多事情，但有一樣嘢係肯定，所有會議內容都唔會公開。關於哈利卡尼，我可以講嘅係佢係世界最佳球員之一，而佢係熱刺球員，我哋覺得好光榮。」