3巨頭轟88分　公鹿反勝太陽叫胡

NBA總決賽周日（18日）上演G5「天王山之戰」，公鹿憑三巨頭安迪杜甘普、米度列頓及賀列地合共轟入88分，作客以123：119反勝太陽，3連勝下總場數反超前3比2，只差一仗便能相隔47年後再次奪得總冠軍。

遭遇2連敗的太陽返到主場首節便火力全開，單節命中率74%，包括3分線6投5中，「少主」布克更射入11分，首節大陽便以37：21，大幅領先對手16分。第2節公鹿站穩陣腳，康諾頓及樸迪斯的3分一度替球隊領先50：49，加上賀列地這節個人獨取14分，助公鹿半場已反超前64：61。

易邊後公鹿延續其氣勢，「字母哥」安迪杜甘普及米度列頓連環得分，雖然太陽亦有布克單節貢獻14分，但無阻公鹿打完3節擴大領先優勢至10分。第4節尾段相當緊湊，太陽先由「少主」布克射入3分球，兼連續2仗得分達40分，替球隊追近至117 : 120。

最後階段「字母哥」兩罰全炒，基斯保羅的鏟籃一度替太陽追剩1分。但最後18秒布克卻出現失誤，賀列地成功搶截後傳給「字母哥」完成「拆你屋」兼搏得And one，公鹿領先至122：119，及後「字母哥」雖然罰球不進，但公鹿搶回進攻籃板，米度列頓罰球替球隊鎖定勝局，帶領公鹿以4分優勢反勝太陽，贏得「天王山之戰」，周三（21日）只要主場再下一城便能夠奪得NBA總冠軍。

數據方面公鹿全隊4人得分達雙位數，當中「字母哥」安迪杜甘普攻入全隊最高32分9籃板6助攻，米度列頓則貢獻29分，賀列地更交出27分13助攻的「雙雙」數據，3巨頭合共轟入88分，成為球隊反勝關鍵。至於太陽方面，全隊3分球19射13中，命中率高達68.4%，5人得分上雙，布克更攻入全場最高40分，而中鋒艾頓及控衞基斯保羅亦交出「雙雙」，分別取得20分10籃板、21分11助攻。

距離奪冠只差1仗，安迪杜甘普賽後直言球隊需要繼續保持謙虛，因為當公鹿這支球隊能夠保持謙虛時將會非常危險。另外賀列地今仗表現回勇，米度列頓賽後亦忍不住大讚他：「當佢打出侵略性個陣，絕對係最難對付嘅控球後衛之一，尤其佢有出色嘅體型、運動能力同技術。」

【Game 6】21/7 9:00am 公鹿 Vs 太陽

【Game 7】23/7 9:00am 太陽 Vs 公鹿*

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