曼聯今晚強陣出擊！蘇B朗尼經典交鋒

曼聯將於香港時間周日(18日)晚8點出戰首場季前熱身賽，作客英冠球隊打比郡。紅魔鬼有多位國腳踢完歐國盃後，正在度假未歸隊，但仲有格連活特、桑馬達、連格、尼曼查馬迪等球星，人腳組合唔差。今場波焦點一定打比郡主帥朗尼首次以領軍身份，領軍倒戈鬥曼聯，同昔日紅魔鬼隊友蘇斯克查交手。

曼聯公布26人季前集訓名單，雖然缺少卡雲尼、拉舒福特、保羅普巴、般奴費南迪斯等主將，但仲有格連活特、桑馬達、連格、尼曼查馬迪、阿歷士迪尼斯、雲比沙卡、班頓威廉斯、杜安薛比、甸恩軒達臣等猛將。

預料格連活特今場將會踢正前鋒位置，佢話：「我哋今季目標係捧冠軍獎盃，上季同冠軍擦身而過，希望新一季會有好表現。」上周歸隊嘅連格能否踢出上季外借去韋斯咸期間嘅高水準，亦備受關注。

至於打比郡方面，朗尼上季中途坐正領隊之位，協助球隊護級成功，佢對於以領隊身份倒戈對曼聯，感到非常興奮。朗尼早前曾經表示希望有一日可以執教曼聯，今場正係佢向紅魔鬼高層證明自己教波功力嘅好機會。

曼聯季前熱身賽賽程

18/7 作客Vs打比郡

24/7 作客Vs昆士柏流浪

29/7 主場Vs賓福特

31/7 作客Vs普雷斯頓

7/8 主場Vs愛華頓