再有東奧相關人士確診　日代表團避住選手村

日本東京奧運周五（23日）開幕，壞消息接踵而至。國際奧委會（IOC）成員兼南韓乒協主席、南韓前奧運冠軍柳承敏，以及捷克東奧代表團一名工作人員上周六（17日）抵日後確診。日本東奧代表團紛紛避免入住東京晴海奧運選手村，恐該村成爆疫地點。

柳承敏在社交媒體宣布，他上周六抵達東京成田機場接受新冠病毒檢測後確診，目前在日本的酒店隔離，將依規定等待能否參加東奧的後續活動。他沒有症狀，出發前已完成接種兩劑新冠疫苗及做過兩次檢測，顯示沒有確診。捷克奧委會表示，捷克東奧代表團抵達東京後，一名工作人員確診，現正隔離，其他團員未有染疫，已前往選手村。由本月1日至上周六，東奧選手代表隊教練及工作人員等，不包括選手，累計有45人確診。

日媒上周六指，乒乓球、柔道等日本賽隊將活用地利優勢，直接前往參賽而不入住選手村。另外，東奧明令禁止運動員在選手村發生性行為及親吻等親密行為，選手村的厚紙板製床架更被指無法承受激烈活動，惟德國前跳遠女將蒂特克（Susen Tiedtke）透露選手在賽事期間處於體能巔峰，賽後需釋放能量，認為有關措施是笑話，何況東奧大會仍向選手派了16萬個保險套。